Le t-shirt Jason Momoa qui a irrité les fans de Marvel

Jason Momoa "Aquaman"Il est sorti dans la rue avec une chemise qui a indigné les fans de Marvel. Et avec ce sourire diabolique! Diooosssss!

19 décembre 2019

Jason Momoa est "Aquaman", un super héros de DC Comics et en tant que membre de cette grande famille est le rival de Marvel …

Et cela a été démontré en portant une chemise avec un message particulier, et cela a rempli les fans de Marvel d'indignation, alors il avait écrit dessus.

Aquaman a ensuite, avec un sourire très malicieux, parcouru les rues avec sa chemise grise, qui disait: "Fuck Marvel". ¡¡Jason Momoa Il est unique et irrévérencieux jusqu'à la mort!

Mais tout comme le monde de la bande dessinée, tous les fans de DC Comics ont sûrement applaudi le geste au roi des profondeurs, qui est également membre de la Justice League.

Des gestes comme celui-ci, et sa défense de la façon de placer les mers et les océans, son goût pour le heavy metal, son talent pour grimper, surfer et jouer de la guitare électrique font Jason Momoa L'un des acteurs hollywoodiens les plus authentiques.