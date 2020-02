Le tatouage de Kobe Bryant d’Anthony Davis révélé

Le tatoueur d’AD partage un regard sur son encre inspirée du Black Mamba.



Les coéquipiers des Los Angeles Lakers, LeBron James et Anthony Davis, ont récemment décidé de se faire de nouveaux tatouages ​​en l’honneur du regretté Kobe Bryant, tout comme de nombreux autres fans de Laker qui ont été touchés par le futur Hall of Famer.

LeBron a révélé son encre inspirée de Black Mamba plus tôt cette semaine après le premier match de l’équipe depuis le décès de Bryant. Davis n’a toujours pas publié publiquement sur son tatouage, mais l’artiste qui a pris soin de lui et LeBron, Vanessa Aurelia, a récemment donné aux fans un aperçu détaillé.

Comme on le voit sur la troisième photo du message IG intégré ci-dessous, l’illustration présente un Mamba noir enroulé autour du logo de signature de Kobe. Aurelia a légendé le post, “Merci @ antdavis23 de m’avoir laissé faire ce morceau pour vous! C’était un honneur, et merci d’avoir rendu mon travail facile, l’hospitalité et la confiance. 🏀 # RIPKobe # mambamentality.”

Les Lakers seront de retour en action jeudi soir alors qu’ils accueillent les Houston Rockets dans un match qui sera diffusé sur TNT à 22h30 HE. Avant le dévoilement, TNT dévoilera les résultats du repêchage annuel All Star, dans lequel LeBron a le premier choix global. Nous supposons tous qu’il ira avec AD comme choix global n ° 1, mais il sera intéressant de voir comment le reste de l’équipe se détachera. La couverture du brouillon commence à 19 h HE.

