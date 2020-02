Le teaser de la saison 4 de «Stranger Things» révèle ce qui est arrivé à Hopper

La saison 3 de Stranger Things s’est terminée sur une note assez émotionnelle. Il s’est terminé par la mort apparente du chef de police bien-aimé Jim Hopper (David Arbour), qui s’est sacrifié pour sauver les habitants de Hawkins, dans l’Indiana. Mais en même temps, il y avait quelques indices et éléments de preuve qui laissaient les fans croire qu’il avait survécu et réapparaîtrait dans les épisodes ultérieurs.

Les téléspectateurs attendaient des réponses avec haleine après la fin dramatique et les détails ont finalement commencé à émerger. Une nouvelle bande-annonce de pré-saison qui vient de sortir révèle ce qui est vraiment arrivé à Hopper.

David Harbour dans Stranger Things 2 | Netflix

Récapitulation de la fin de la saison 3 de «Stranger Things»

L’épisode, La bataille de Starcourt, se termine avec l’équipage combattant le Mind Flayer. Alors que les enfants combattent la bête dans un atrium dans un centre commercial local, Joyce, Murray et Hopper entrent dans la clandestinité et essaient d’arrêter une machine qui déchirait un mur contre l’Upside Down.

Hopper est renversé juste à côté de la machine lorsqu’il est attaqué par un assassin russe. Il finit par vaincre l’homme en le jetant dans la machine, mais l’impact crée un ventilateur d’électricité qui piège Hopper entre l’appareil et le mur.

Avec le temps qui s’écoule, il dit à Joyce de déclencher de toute façon la sécurité intégrée. Elle oblige, fermant la porte et tuant apparemment Hopper dans l’explosion qui en résulte. Le Mind Flayer meurt également.

Bien que son corps n’ait jamais été montré, Hopper est déclaré mort et annoncé comme un héros. À la fin de l’épisode, Eleven découvre une lettre qu’il lui avait écrite, qui semble être le parfait adieu.

La théorie selon laquelle Hopper a survécu à l’attaque

La théorie découle d’une scène post-générique qui se déroule sur une base russe, où des gardiens de prison montrent un détenu à un Demogorgon. Lors de la sélection d’une prison, un officier dit: «Pas l’Américain». Cela a provoqué une théorie selon laquelle Hopper a survécu et s’est glissé par la porte ou que les Russes ont réussi à le récupérer d’une manière ou d’une autre après l’explosion.

Cependant, il y a aussi une théorie selon laquelle l’Américain se révélera être le Dr Brenner, le “papa” diabolique d’Eleven. Le Dr Brenner a semblé mourir lors de la première saison quand il a été brutalement attaqué par un Demogorgon, mais il a été confirmé la saison suivante qu’il avait survécu au combat. Les fans ont spéculé sur les médias sociaux qu’il pourrait maintenant travailler avec les Russes, ce qui expliquerait pourquoi ils en savent tant sur l’Upside Down.

Mais une nouvelle mise à jour suggère que l’Américain n’est pas le Dr Brenner

Le 14 février, la série a publié une bande-annonce de pré-saison pour le prochain épisode, montrant de nombreux hommes travaillant sur une base russe fortement gardée. Un des ouvriers? Hopper – dans la chair. Il est chauve maintenant et vraiment énervé, mais, oui, c’est totalement lui.

“Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de Stranger Things 4 est en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper”, ont déclaré les créateurs Matt et Ross Duffer dans un communiqué de Netflix. “Même si ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour notre” Américain “; il est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. »

“Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout”, ont-ils poursuivi. «La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain. »

Il avait été annoncé précédemment que le spectacle s’étendrait au-delà de l’Indiana, il sera donc certainement intéressant de voir où les choses se passeront ensuite. Restez à l’écoute pour plus de détails sur une date de sortie potentielle et un scénario.