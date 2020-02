Le teaser “Stranger Things 4” le plus surprenant prouve encore que Hopper est vivant – .

Lorsque Jon Snow est décédé dans Game of Thrones, les fans ont débattu pendant des mois pour savoir s’il serait ramené à la vie, et nous avons dû attendre quelques épisodes de la saison suivante pour voir cela se produire. Lorsque Negan a balancé cette batte pour tuer l’un de nos personnages Walking Dead bien-aimés, AMC nous a tous fait attendre un été entier avant de révéler qui était cette personne. Netflix, quant à lui, n’a pas l’intention de laisser traîner un énorme cliffhanger quand il s’agit de l’un de ses meilleurs spectacles. La société vient de publier un teaser surprise de Stranger Things 4 qui confirme notre théorie sur Jim Hopper. Il est vivant et il réapparaît quelque part en Russie.

À la fin de la troisième saison, les showrunners de Stranger Things avaient fait croire à tout le monde que Hopper était mort. Mais ils ont également taquiné qu’il pourrait encore être en vie avec une scène post-générique surprenante. Depuis lors, nous avons rassemblé de nombreuses preuves qui soutiennent l’idée que Hopper a été en quelque sorte transporté en Russie lors de cette explosion meurtrière, et c’est ainsi qu’il a survécu à l’insu de tout le monde à la maison.

Mais grâce au teaser ci-dessous, nous savons pertinemment qu’il est vivant. Le teaser s’appelle From Russia With Love, ce qui fonctionne très bien pour la Saint-Valentin. Dans un commentaire sur Variety, les showrunners Matt et Ross Duffer ont confirmé que Hopper est «l’Américain», comme nous le soupçonnions tous:

“Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de” Stranger Things 4 “est en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper. Bien que ce ne soient pas toutes de bonnes nouvelles pour notre «Américain»; il est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout… »

«La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain. »

La scène ne nous montre que Hopper et un tas d’autres prisonniers travaillant tous sur des voies ferrées. Il n’y a pas de dialogue et les nouveaux dangers auxquels Hopper devra sans aucun doute faire face ne sont même pas taquinés. Les frères Duffer n’ont pas dit quand la saison 4 de Stranger Things sera diffusée, nous devrons donc attendre encore un peu pour une annonce officielle. Voici le teaser complet:

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

