Le télescope géant chinois est prêt et fonctionne à 100%

La Chine a officiellement présenté son radiotélescope à ouverture sphérique de cinq cents mètres (FAST) au cours de ce week-end et bien qu’il s’agisse d’une construction qui a commencé la construction en 2011 et s’est terminée jusqu’en 2016, et a déjà fait des découvertes incroyables, jusqu’à présent, il est entièrement fonctionnel.

Cet appareil astronomique est situé à Pingtang au Guizhou, en Chine, et maintenant il fonctionne à 100% de sa capacité établissant un nouveau record en tant que plus grand radiotélescope à antenne parabolique au monde. Le diamètre de la plaque FAST mesure près d’un demi-kilomètre et se compose de plus de 4,00 panneaux en aluminium inclinés et tournés par environ 2000 tours mécaniques.

FAST est également le radiotélescope le plus sensible au monde: 2,5 fois plus sensible que n’importe quel radiotélescope qui fonctionne actuellement. Cela signifie que vous pouvez explorer les coins les plus profonds et les plus sombres de l’univers connu.

Le radiotélescope fait partie du programme Breakthrough Initiatives, un groupe coopératif international entre des télescopes aux États-Unis, en Australie et en Chine, dont le but est de rechercher des signes de civilisations extraterrestres dans l’univers.

FAST a subi des tests finaux au cours des trois dernières années et a déjà détecté 102 nouveaux pulsars, un type d’étoile à neutrons en rotation qui émet un flash de rayonnement électromagnétique à intervalles réguliers; Il a également enregistré une série de rafales radio rapides, des impulsions fugitives de rayonnement émises par des coins éloignés de l’univers.

Le télescope aura pour tâche de suivre les ondes gravitationnelles à l’approche de la Terre, d’explorer les atmosphères d’exoplanètes éloignées et de mesurer davantage ces mystérieuses rafales radio rapides. En particulier, les chercheurs s’attendent à ce que le télescope identifier les signes de vie dans d’autres parties de l’univers.

