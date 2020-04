Le télescope spatial Hubble fête ses 30 ans et les cadeaux sont pour vous

Le télescope spatial fête ses 30 ans de service et nous offre un cadeau spécial

En avril 1990, la navette spatiale Discovery a décollé de la Terre avec l’une des cargaisons les plus importantes pour l’humanité: Le télescope spatial Hubble. Les astronautes qui ont accompagné le télescope l’ont mis en orbite pour commencer son histoire de recherche d’images pour nous aider à mieux comprendre le cosmos. Ce mois-ci marque 30 ans de service.

Tout au long des 3 décennies où il a été en orbite, Hubble a subi diverses réparations et améliorations. Le plus important était le champ d’un miroir défectueux qui produisait des images inexactes, maintenant en pleine opération. a fourni des données essentielles pour le développement de l’astrophysique et de la cosmologie. Grâce à lui, les détails des formes, structures et formations de nombreuses galaxies, étoiles ou exoplanètes sont connus.

Maintenant avec son anniversaire, en plus de nous donner tant pour la recherche, nvous donne un cadeau pour tout le monde. La NASA a rendu accessible à tous l’image que Hubble a prise pour votre anniversaire.

En entrant les données demandées par la page, vous pouvez découvrir quelle photo étonnante a été prise le jour de votre naissance et téléchargez-la. Il vous donne également des données d’image spécifiques.

Qu’attendez-vous pour savoir quelle image incroyable a été prise le jour de votre anniversaire? Partagez cette note avec vos amis afin qu’ils puissent le découvrir également.