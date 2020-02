Le télescope spatial Spitzer de la NASA conclut sa mission

Après 16 ans passés à étudier l’univers avec la lumière infrarouge et à révéler de nombreux secrets que notre univers détient, Le télescope spécial Spitzer de la NASA a cessé de fournir ses services.

Selon un communiqué publié par l’agence spatiale américaine, le jeudi 30 janvier le navire a été mis en mode sans échec, arrêtant toutes ses opérations scientifiques, après la clôture définitive de la mission a été confirmée par le directeur des projets de Spitzer, Joseph Hunt.

Le Spitzer a été lancé en 2003 dans l’un des grands observatoires de la NASA, avec le télescope spatial Hubble, l’observatoire aux rayons X de Chandra et l’observatoire des rayons Gamma Compton. Le programme du Grand Observatoire s’est démarqué par sa capacité à utiliser différentes longueurs d’onde de lumière qui ont permis de créer une image plus complète de l’univers.

Dans la déclaration, Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction de la mission scientifique de la NASA à Washington, explique:

«Spitzer nous a enseigné de nouveaux aspects du cosmos et nous a aidés à comprendre comment fonctionne l’univers, à répondre aux questions sur nos origines et à savoir si nous sommes seuls ou non. Ce Grand Observatoire a également soulevé des questions importantes et nouvelles, identifié des objets tentants à approfondir et tracé la voie des recherches futures à suivre. Son immense impact sur la science s’étendra sans aucun doute au-delà de la fin de sa mission. »

La vie de Spitzer a été longue et prolifique, il a étudié les comètes et les astéroïdes dans notre système solaire, il a trouvé un anneau non identifié autour de Saturne, il a observé la formation des étoiles et des planètes, l’évolution de la galaxie «de l’ancien univers à nos jours, et la composition de la poussière interstellaire. “

En outre:

«Il s’est également révélé être un outil puissant pour détecter les exoplanètes et caractériser leurs atmosphères. Le travail le plus connu de Spitzer a été la détection des sept planètes de la taille de la Terre dans le système TRAPPIST-1 (le plus grand nombre de planètes terrestres trouvées en orbite autour d’une étoile), déterminant également leurs masses et densités.

Comme le précise la NASA, bien que le Spitzer ne soit pas le premier télescope spatial infrarouge de l’agence, oui c’est le plus sensible de l’histoire et nous a permis de profiter de la profondeur et de la portée du cosmos comme jamais auparavant.

.