Le témoignage d’un témoin de l’accident de Kobe Bryant révèle ce qui s’est passé dans les derniers instants avant l’impact

L’enquête sur l’accident qui a tué Kobe Bryant et huit autres se poursuit. Le National Transportation Safety Board a publié son rapport préliminaire qui comprend de nouveaux détails sur l’état de l’hélicoptère avant l’accident. Un témoignage est également détaillé dans le rapport. Voici ce que nous savons.

Un rapport préliminaire suggère que l’hélicoptère était pleinement fonctionnel

Kobe Bryant # 24 des Los Angeles Lakers sourit lors de la conférence de presse d’après-match après avoir marqué 60 points dans le dernier match de sa carrière NBA | Harry How / .

Le 7 février, le National Transportation Safety Board a présenté son rapport préliminaire détaillant ce qu’il a trouvé dans l’enquête qui a tué Kobe Bryant et huit autres personnes dans l’accident du 26 janvier.

Tout au long de 11 pages, les enquêteurs ont constaté que l’hélicoptère était «pleinement opérationnel». Les raisons énumérées comprennent «des dommages compatibles avec une rotation motorisée au moment de l’impact».

Le rapport a poursuivi: «Le tableau de bord a été détruit et la plupart des instruments ont été déplacés de leurs supports. Les commandes de vol étaient fragmentées et les incendies ont été endommagés », suggérant un« incendie après l’écrasement »et probablement pas quelque chose de mécanique qui s’est produit à l’impact.

“Les moteurs ont été récupérés pour un examen détaillé du démontage”, a indiqué le NTSB. “L’hélicoptère n’était pas équipé d’un enregistreur de données de vol ou d’un enregistreur vocal du poste de pilotage (CVR), et il n’était pas nécessaire qu’il le soit pour le vol de l’accident.”

Les membres de l’équipe ont réussi à localiser les appareils et équipements électroniques personnels. Cependant, ils n’ont pas terminé leur enquête.

“Des informations supplémentaires seront publiées selon les besoins”, a ajouté le rapport. Un rapport final peut prendre jusqu’à un an.

Un témoin oculaire décrit ce qui s’est passé dans les derniers instants avant l’accident

Un témoin à proximité au moment de l’accident est dans le rapport disant que la colline était “entourée de brume” au moment de l’impact.

«Il a dit qu’il a commencé à entendre le bruit d’un hélicoptère, qu’il a décrit comme approprié pour un hélicoptère volant alors qu’il était propulsé. Il a perçu le son de plus en plus fort et a vu un hélicoptère bleu et blanc émerger des nuages ​​passant de gauche à droite directement vers sa gauche », ont-ils déclaré.

Le témoin a également «jugé qu’il se déplaçait rapidement, se déplaçant sur une trajectoire avant et descendante. Il commença à rouler vers la gauche de telle sorte qu’il aperçut son ventre. Il l’a observé pendant une à deux secondes, avant qu’il n’impacte le terrain à environ 50 pieds sous sa position. »

Un service commémoratif pour Bryant est prévu

Des mémoriaux de fortune pour Bryant, ainsi que sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres sont présents dans le pays. Maintenant que tous les corps ont été identifiés et envoyés à leurs familles respectives, les funérailles ont commencé.

Le 24 février 2020, les fans de Bryant peuvent honorer le joueur de la NBA au Staples Center de Los Angeles. Il n’est pas clair à ce stade si le service sera télévisé.

Les services aux autres victimes sont dispersés tout au long du mois de février. Ils seront probablement également honorés lors du service Bryant.