“Le temps de la remise”: Nuria, troisième candidate expulsée

Il ne fait aucun doute que le troisième gala a été celui qui a provoqué les émotions les plus fortes dans «Le temps de la remise». Mais à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. Comme dans le deuxième épisode, la maison la plus célèbre de Guadalix de la Sierra s’est retrouvée avec deux candidats de moins, le troisième a fini avec deux autres. Mais, dans ce cas, aucun d’eux n’est parti de son propre gré.

Nuria, expulsée de «l’heure de la remise»

Anabel Pantoja et Hugo Castejón ont affronté un duel final, après le salut de Pol et Nuria, dans lequel c’est Hugo Castejón qui a été expulsé. Peu après, Jorge Javier Vázquez a demandé aux participants de nommer à nouveau. Le geste de surprise de chacun d’eux n’a rien à voir avec celui qu’ils ont fait lorsqu’ils ont appris qu’ils vivraient une seconde expulsion la même nuit.

Lorsque tout le monde a donné ses points, le présentateur a informé chacun des candidats s’ils avaient été nommés ou non. Dinio, Pol, Eyebrows, Nuria, Kiko et Estela sont devenus les nouveaux nominés. Jorge Javier a averti les téléspectateurs de l’ouverture des lignes pour voter pour celui qui ne devrait pas continuer dans le programme. Et quelques minutes plus tard, il a crié le nom de l’expulsé: Nuria.

Anabel retarde son expulsion

Le présentateur s’est connecté avec la maison pour informer les candidats qu’un autre d’entre eux quitterait la maison quelques minutes plus tard. Mais il n’a pas pu le faire en raison de l’absence d’un participant. Et Anabel Pantoja parlait au Super de l’infraction commise. Soudain est apparu dans la pièce déguisé en chorizo, comme une sanction, et avec tous ses compagnons de rire à haute voix.

