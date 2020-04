«Le temps donné. Un essai sur l’attente ‘par Andrea Köhler

Tout le temps, nous attendons quelque chose. En attendant que le réveil sonne, que nous découvrions ce que nous avons envie de prendre le petit déjeuner, que cette personne nous appelle ou nous envoie un message, que l’eau est chauffée, qu’ils déposent la quinzaine, que le jour vient où vous allez manger en famille, que cette quarantaine est terminée, que le livre que nous commandons en ligne nous parvient, au bout du monde ou de la Terre pour réclamer ce qui leur appartient, à mort …

La vie est une attente constante et nous ne nous en rendons pas compte, c’est pourquoi la journaliste allemande Andrea Köhler a réalisé l’essai littéraire El tiempo giflado. Un essai sur l’attente sur l’inévitabilité qu’il se révèle toujours attendre quelque chose – tangible ou intangible – ou quelqu’un. Il fait aussi une réflexion intéressante sur la lenteur, la patience et la paix que doit attendre une attente Il ne vient pas immédiatement car de cette façon, il perd le plaisir ou ne satisfait rien.

Elvis Liceaga, expert en livres et littérature chez #SopitasXAireLibre, nous a présenté Le temps donné. Un essai sur l’attente comme l’une des recommandations qu’il fait chaque vendredi pour lire un peu à la maison. Et ce livre vient juste au moment où nous devons tous attendre que quelque chose se termine, ou certains autres que quelque chose commence. Et parfois les deux en même temps: la fin de la quarantaine et le début de retrouver le rythme d’avant, ce que nous pensions être notre vie, mais n’est-ce pas une nouvelle façon de la vivre?

Elvis nous dit que ce travail et certaines questions qui se posent comme “Que faisons-nous en l’absence de quelque chose qui doit arriver?”. Réfléchissez également sur la façon dont nous regardons l’autre, si nous attendons quelqu’un, pendant que son absence réside, dans ce qui arrive, dans ce qui finit cette attente … parce que nous savons que tout le temps on attend quelque chose.

