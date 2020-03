Le Texas Theatre passe au drive-in temporaire – / Film

Les choses sont plutôt sombres pour l’industrie du cinéma en ce moment, mais voici de bonnes nouvelles pour un changement. Un théâtre du Texas s’est transformé en un drive-in temporaire – et le résultat a été un succès retentissant. Un EVO Entertainment le théâtre situé à Schertz, TX (anecdote: la ville natale de / le directeur de la gestion du film Jacob Hall) a mis en place une option de drive-in dans son parking, et a vendu chaque spectacle depuis son ouverture vendredi dernier.

Les théâtres du monde entier ont fermé en raison du coronavirus, mais EVO Entertainment, basé au Texas, a trouvé une solution de contournement réussie. Alors que l’intérieur du théâtre est toujours fermé, les cinéphiles peuvent toujours acheter un billet pour se rendre dans le parking et regarder un film projeté sur un écran extérieur. Le seul film que le théâtre a projeté jusqu’à présent est Spider-Man: Homecoming, mais les résultats ont été un grand succès. Comme le rapporte Forbes, chaque séance est épuisée depuis le lancement temporaire du vendredi. Le théâtre prévoit maintenant des séances supplémentaires.

Le théâtre prend également des précautions pour protéger ses employés. Les cinéphiles peuvent commander de la nourriture via une application mobile personnalisée spécialement conçue pour ce scénario. Les paiements sont effectués en ligne, aucune somme d’argent n’est acceptée, et lorsque les commandes sont prêtes, un employé portant des gants en nitrile dépose les aliments à la porte côté conducteur. Forbes propose également une ventilation du fonctionnement des projections:

Le mur extérieur du théâtre a été peint avec de la peinture blanche à grain élevé pour une visibilité accrue et le son est transmis directement à chaque véhicule via les radios AM / FM. Des salles de repos intérieures sont disponibles avec des mesures de distanciation sanitaire et sociale en place. Les films commencent au crépuscule et se terminent à temps pour rencontrer les 22 heures de la région. restriction de couvre-feu.

“C’est une période difficile pour tout le monde. Nous nous sommes donc fixé comme objectif de trouver un moyen de propager la positivité au sein de notre communauté tout en partageant la responsabilité de l’éloignement social pendant la crise”, a déclaré le PDG d’EVO Entertainment Group, Mitchell Roberts, ajoutant: “Les films ont toujours été une évasion pour moi, et je voulais offrir cette même évasion aux communautés ici pendant une période remplie d’incertitude et de stress.”

Le service au volant temporaire prévoit d’ajouter plus de films, y compris Top Gun et Grease. Le site Web d’EVO a plus d’informations.

Articles sympas du Web: