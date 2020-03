Le théâtre de Milan et le Lucerne Forum sont temporairement fermés à partir de ce lundi

Notimex

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. a12

Le théâtre de Milan et le Lucerne Forum ont annoncé qu’ils fermeraient temporairement leurs portes pour éviter les infections à Covid-19.

Selon un communiqué, les créateurs de cet espace, Mariana Garza et Pablo Perroni, ont exprimé: en assumant la responsabilité individuellement et collectivement, et en tant qu’espace privé dans lequel nous travaillons pour le bien-être commun, nous avons décidé de fermer temporairement, à partir de ce lundi , pour empêcher la propagation possible de Covid-19.

Dans le message, il est précisé que la fermeture de l’espace engendre des pertes économiques pour chacune des productions présentées; Cependant, il est souligné que la priorité est que tout le monde soit en pleine santé: #ElTeatroLoHacemosTodos.

Bientôt, nous donnerons l’avis de la date à laquelle nous reprendrons la programmation habituelle, avec notre engagement renouvelé à l’importance des arts de la scène. Merci beaucoup, le message se termine.

Des titres tels que Urinetown, Seminar et Chubby Heart sont indiqués sur le panneau d’affichage du théâtre de Milan; En attendant, le Lucerne Forum présente A mijoter, Dreams: parce que la réalité ne suffit plus et Sex Toy, et la première de Je veux juste te faire plaisir prévue le 20 mars était également programmée.

