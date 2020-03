Le thème sous-jacent à travers la phase 3 du MCU Certains fans sont totalement manqués

Le conflit dans n’importe quel film est ce qui fait du drame ce qu’il est, mais l’univers cinématographique Marvel (MCU) est allé encore plus loin dans ce département en incluant des batailles internes. Bien que cela provienne des bandes dessinées, une guerre civile au sein d’un contingent de super-héros n’avait jamais été réalisée auparavant sur grand écran.

De nombreux fans commencent à revenir en arrière et à analyser dans quelle mesure ce thème a imprégné la phase 3 du MCU. Ils notent un certain nombre de scénarios de combat interne qui ont prouvé que ce qui était censé être des forces pour de bon se combattaient souvent les uns avec les autres.

Cela a apporté beaucoup plus de complexité au MCU, et une bonne raison pour laquelle les films ne méritent pas nécessairement d’être critiqués. Ce que les aspects de la guerre civile ont fait est peut-être de fixer une nouvelle barre pour en faire plus dans les futurs films Marvel.

Combien de guerre civile y avait-il dans la phase 3 du MCU?

Les fans des médias sociaux ont commencé à approfondir le nombre de conflits internes, souvent mal analysés. Un fan de Reddit a récemment noté que Black Panther concernait finalement la guerre civile, et se déroulait censément une semaine après les événements de Captain America: Civil War.

Certains analystes de Marvel sont confus quant à la chronologie exacte de Black Panther depuis qu’elle a depuis été modifiée pour indiquer que les événements ont eu lieu un an plus tard. Quelle que soit la véritable chronologie, les personnages de Wakanda regardent les scénarios de la guerre civile à la télévision avant de se consacrer à leurs propres combats internes.

Ces situations ne se sont pas non plus isolées. D’autres exemples existent dans la phase 3 où la guerre civile semblait devenir le thème dominant. Au-delà des Avengers et des Wakandians se battant les uns contre les autres, il y avait aussi des Asgardiens se battant contre des Asgardiens dans la franchise Thor. De plus, il y avait des sorciers contre des sorciers lorsque le docteur Strange a été présenté.

Le fait que ces thèmes imprègnent les films de super-héros a changé pour toujours, donc rien n’est coupé et sec. Ceux qui pensent que le MCU n’apporte pas d’éléments de la vie réelle verront à quel point il reflète notre propre réalité en termes de luttes politiques.

Le MCU a-t-il prédit la nouvelle guerre civile américaine?

Il semble que les concepts de guerre civile de la phase 3 soient passés bien trop inaperçus jusqu’à ce que les fans aient dû le signaler. Bien sûr, les résultats étaient généralement l’un de l’unité, en dehors de perdre des vies dans le processus. Mais surtout, le MCU semblait imiter ou prédire où notre propre pays allait en termes de guerre politique.

Autant que tout le monde voulait que les Avengers soient toujours en bons termes ensemble, la réalité est que des idéologies politiques complexes peuvent déchirer d’anciens alliés. De toute évidence, le MCU sortait une page de la situation actuelle de l’Amérique.

On pourrait également dire que la seule chose qui rassemble tout le monde est quelque chose de plus grand. Pour les Avengers, cela battait Thanos. En réalité, il se peut que tout le monde s’unisse pour vaincre un ennemi encore pire: le coronavirus.

Une analyse plus approfondie des guerres civiles dans le MCU doit être effectuée. Une chose est sûre, il ne semble pas être relégué à la phase 3. Les fans prédisent qu’il pourrait y avoir un autre exemple de cela dans la prochaine Black Widow.

Y aura-t-il un scénario Black Widow vs Black Widow?

Avec la sortie de Black Widow en mai, de nombreuses spéculations ont eu lieu sur les combats internes entre Natasha Romanoff et ses anciens alliés du KGB. Il semble y avoir une certaine inévitabilité là-bas, Natasha se battra avec ses anciennes veuves noires de la salle rouge: Yelena Belova et Melina Vostokoff.

La spéculation est également toujours répandue que l’un ou l’autre des deux sera démis en tant que Taskmaster, quelque chose que tout le monde n’est pas d’accord pour dire. Même si ce n’est pas le cas, la bande-annonce insinue déjà que la relation que Natasha entretient avec ses camarades Black Widows n’est pas toujours parfaite.

Préparez-vous à des scènes de combat entre eux, sans inclure une confrontation inévitable avec Taskmaster en tant que post-scriptum flashback / guerre civile. Ce qui se passe finalement dans cette guerre civile est dans l’air, si probablement Natasha survit pour une autre suite de flashback.