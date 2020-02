Le thérapeute de Randall a-t-il délibérément tenté de déclencher une attaque de panique lors de sa première séance de thérapie?

Randall (Sterling K. Brown) est finalement allé en thérapie sur This Is Us, mais il n’est presque pas revenu pour la session deux. Il y avait tellement de problèmes avec le bureau du thérapeute que Randall ne pouvait pas le supporter. Les téléspectateurs ont commencé à se demander si le Dr Leigh (Pam Adlon) avait mis le conseiller en place pour une attaque de panique dès le départ.

Randall va à la thérapie, mais il prétend “Ce n’est pas si grave”

Le Dr Leigh sait qui est Randall. Elle regarde ses discours et lui dit avant d’aller très loin dans leur session qu’elle a déjà entendu parler de ses deux pères. Randall est visiblement bouleversé par ce fait et essaie – sans succès – de le cacher.

Même avant cela, la première chose que Randall remarque quand il marche dans le bureau est le manque de tasses à côté du refroidisseur d’eau. Ensuite, la cafetière continue de grésiller toutes les quelques minutes. Le thérapeute pose des questions sur sa mère, ce qui le déclenche également.

“C’est bien”, dit Randall à propos de sa relation avec Rebecca (Mandy Moore). “J’aime ma mère. Nous sommes très proches. Si vous me remarquez tendu, c’est parce que je m’inquiète pour elle. Je suis ici parce que j’ai des problèmes de contrôle. “

Puis il panique parce que Kevin (Justin Hartley) pourrait emmener Rebecca à son rendez-vous d’IRM de suivi. Il admet qu’il est le seul à pouvoir s’occuper adéquatement d’elle.

«Sans moi, toute cette famille se serait effondrée», conclut Randall à la fin de sa spirale.

“Seraient-ils?” Demande le Dr Leigh.

“Vous ne comprenez pas, et je n’ai pas le temps de l’expliquer”, puis Randall sort du bureau.

Il a également remarqué qu’elle avait conservé des magazines de 2017 au lieu de les jeter. Tous ces facteurs ont rendu Randall fou. Était-ce l’intention du thérapeute?

Les fans estiment que le Dr Leigh a organisé Randall pour une attaque de panique dans son bureau

“Le thérapeute pourrait intentionnellement essayer de faire sortir Randall pour briser la façade désensibilisée qu’il présente”, a supposé un utilisateur de Reddit. “Il suffit de jeter ça là-bas.”

De nombreux fans se demandent si elle a laissé la cafetière sans pot exprès. A-t-elle retiré ces tasses avant son arrivée? Essayait-elle de le déclencher?

“Le but de la thérapie est de vous pousser”, a écrit un autre fan. “Il ne pouvait tout simplement pas gérer ça.”

D’autres téléspectateurs pensent qu’il ne pouvait pas supporter de pousser sa mère, mais que le Dr Leigh ne l’a pas mis en place.

La productrice de «This Is Us» Elizabeth Berger admet que le Dr Leigh n’emprisonnait pas Randall

“Je ne pense pas qu’elle ait laissé sa machine à café exprès ou qu’elle ait fait quelque chose avant de s’asseoir pour le piéger”, a déclaré Berger à Entertainment Weekly. “Mais je pense qu’une fois qu’elle a réalisé que c’était un tel déclencheur pour lui, cela a définitivement piqué son intérêt.”

Ainsi, les producteurs n’avaient pas l’intention de mettre Randall dans une spirale descendante pendant la thérapie. C’est intéressant à noter car cela montre aux téléspectateurs avec quelle facilité il pourrait être jeté dans cette situation de crise nerveuse.

“Et elle continuera à sonder les parties de sa personnalité qui sont gênées par cela et à comprendre pourquoi cela le dérange tellement”, a poursuivi Berger.

Les producteurs commentent également que nous verrons davantage de séances de thérapie de Randall dans les semaines à venir sur This Is Us.

