Le thriller psychologique qui testera vos phobies

Certains pourraient dire que peu à peu, le cinéma est passé d’un pilier de divertissement complètement idyllique et surréaliste à une manière de raconter des histoires qui reposent davantage sur l’empathie humaine avec “ une certaine touche de responsabilité sociale ”, dans certains cas .

L’un des cas les plus évidents est celui du suspense, de l’horreur ou du thriller. Les «méchants», les «démons» et les «mauvais» de l’histoire, nous les avons vus de plus en plus humanisés, au point de donner souvent une raison pour laquelle nous pouvons nous sentir identifiés comme spectateurs. Ce cinéma est en constante augmentation, et cette année commence l’un des films qui promet de nous terroriser, avec nos propres phobies.

Menace dans les profondeurs

Menace dans les profondeurs c’est un film réalisé par William Eubank (Love, The Signal), qui a une expérience complète du genre, traitant de thrillers orientés science-fiction et qui pour cet épisode, promet de nous faire mordre les ongles au bord du siège.

Cette bande d’horreur et de suspense raconte l’histoire d’une équipe de chercheurs sous-marins, qui se dirigent vers une mission spéciale, placée dans un laboratoire secret qui a la plus haute technologie, mais c’est – vous l’avez deviné – dans un endroit éloigné, jamais exploré auparavant, impossible à atteindre, au fond de l’océan.

En plus de la mission compliquée et autrement spécifique et extrême, pour couronner le tout, l’équipe ne sera pas en mesure de maintenir le contact avec le monde extérieur pendant un mois complet. Cet isolement, comme prévu, commence à causer de la détresse, de l’anxiété et des conflits chez les membres de l’équipe, mais tout il prend la couleur de la fourmi en cas de fuite dans le sous-marin, et l’équipe est obligée de prendre une décision: pour survivre, ils doivent aller profondément dans l’océan, avec un équipement limité, et essayer d’atteindre la surface.

Avez-vous rêvé d’être au milieu de nulle part, au fond de l’océan?

Difficile, mais pas impossible jusqu’à présent, mais il y a quelque chose qui les rencontre en arrière-plan. Quelque chose d’inconnu, qui rendra la mission de survie maintenant, plus compliquée.

Avec un casting de 10, comme ils sont Kristen Stewart (Les anges de Charlie), T.J. Miller (Deadpool) et Vincent Cassel (The Black Swan), cette méga production de la nouvelle décennie doit être placée sur un must de votre liste cinéphile pour entamer la saison tapis rouge du bon pied.

Nous vous laissons ici la bande annonce pour vous faire piquer et courir au cinéma à partir de ce 10 janvier: