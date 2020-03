Le Tiger King lui-même est apparu dans un épisode – comment regarder! – HITC

Bien avant Tiger King, Louis Theroux a fait de Joe Exotic la star de l’un de ses documentaires.

Juste au moment où vous pensez avoir tout vu, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness arrive pour vous prouver le contraire.

Quel documentaire!

Récemment, Netflix a dévoilé une exploration en sept parties du monde étrange et sauvage du seul et unique Joe Exotic, et nous voulons vraiment dire que… il n’y a absolument personne comme Joe. Le Tiger King lui-même a captivé le monde en tant que sujet vedette de la série réalisée par Eric Goode et Rebecca Chaiklin.

Son vrai nom est Joseph Maldonado-Passage et l’Américain de 57 ans, plus grand que nature, a vécu une vie pas comme les autres. À son tour, il a été fascinant d’en savoir plus sur le monde de l’ancien exploitant de zoo, mais en fait, les téléspectateurs ont été invités à en avoir un aperçu bien avant que cette œuvre passionnante ne débarque sur Netflix.

En ce qui concerne les documentaristes, peut-être que personne qui travaille actuellement n’est aussi emblématique que Louis Theroux. Grâce à son métier, il nous a donné l’occasion de découvrir un si grand nombre de personnes, alors bien sûr, le singulier Joe Exotic devait juste être l’un d’entre eux!

Louis Theroux: épisode de Tiger King

Il y a près d’une décennie, le documentariste a entrepris un voyage pour trouver des personnes vivant en Amérique avec des animaux que vous ne vous attendriez pas exactement à trouver là-bas.

L’épisode s’intitulait Louis Theroux: les animaux les plus dangereux d’Amérique et a été diffusé pour la première fois le 30 octobre 2011.

Dans l’épisode, nous accompagnons Louis alors qu’il se rend au G.W. Parc animalier exotique. À son arrivée, il parcourt les lieux avec Joe et discute de tout ce qui concerne les gros chats.

Cependant, un moment en particulier a absolument volé la vedette!

En discutant de ce qui se passerait si Louis devait se retrouver coincé dans la cage avec un tigre, Joe admet qu’il le tuerait simplement parce que ce serait plus humain. En élaborant, il dit que l’animal jouerait avec lui pendant des heures et le protégerait de Joe pour établir la propriété.

«Si jamais je me fais attaquer par un lion comme ça, tire-moi s’il te plait», exprime Joe.

Regardez la scène rapidement ci-dessous, ou plutôt, allez-y et regardez l’épisode complet…

Comment regarder l’épisode exotique de Louis Theroux Joe

Il est disponible en streaming!

Vous pouvez actuellement accéder à l’épisode sur Netflix au Royaume-Uni. Il vous suffit de rechercher «Méfiez-vous du tigre», car il s’agit du nom de l’épisode 14 de la saison 1 de la collection Louis Theroux du service de streaming.

Alternativement, vous pouvez le retrouver sur BBC iPlayer, où il devrait rester pendant plusieurs mois. Donc, si vous souhaitez nourrir encore plus vos obsessions Joe Exotic, vous êtes prêt.

Bien sûr, Tiger King [pictured below] est également disponible pour regarder sur Netflix.

Le public réagit à Joe Exotic sur les animaux domestiques les plus dangereux d’Amérique



Avec de plus en plus de téléspectateurs affluant pour diffuser Tiger King sur Netflix, certains se souviennent naturellement de l’épisode des animaux domestiques les plus dangereux d’Amérique, et beaucoup le découvrent pour la première fois également.

Bien sûr, beaucoup ont afflué sur Twitter pour donner leur avis.

Découvrez une sélection de tweets:

