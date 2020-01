Le tirage au sort de l’ordre d’action de l’Eurovision 2020

* En préparation

Le tirage au sort de l’ordre du jour du Festival Eurovision 2020 a lieu le Mardi 28 janvier et commence à 16 h 10. Il a lieu à la mairie de Rotterdam (Pays-Bas), siège de l’événement musical de cette année. Chantal Janzen, Jan Smit et Edsilia Rombley, qui présenteront également les demi-finales et la finale les 12, 14 et 16 mai, seront chargées de diriger la cérémonie.

Ce tirage au sort détermine dans lequel la moitié de quelle demi-finale les pays participants agissent, ainsi que la demi-finale dans laquelle les pays du Big 5 et l’hôte, les Pays-Bas, votent. En fonction du résultat et des chansons participantes, les producteurs du festival décideront plus tard de l’ordre d’action final pour assurer un spectacle varié et passionnant.

Les pays en demi-finale ont été divisés en cinq urnes différentes selon leur proximité et leur habitude de voter. Celui-ci est destiné à être distribué pour éviter le vote de quartier et augmenter la tension dans les résultats.

