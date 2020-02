Le tireur de science-fiction soviétique “ Atomic Heart ” réapparaît avec une autre bande-annonce étrange

Mundfish est de retour avec une autre bande-annonce pour leur prochain jeu de tir, Coeur atomique. Encore une fois, il semble que cela soit éternel depuis la dernière fois que nous avons entendu de nouvelles informations sur le jeu, à part sa bizarrerie. Et cette bande-annonce ne fait qu’ajouter à cela.

Sur le Blue Danube de Strauss, nous voyons des vers mécaniques géants voler dans les airs, le joueur flottant à travers des tentacules d’eau, plus de robots, la télékénèse et juste … vous savez quoi, pouvons-nous simplement jouer une démo ou quelque chose? Et oui, ces précommandes sont toujours en place.

Atomic Heart devrait sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC.