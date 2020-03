Le tissu manquait! La robe de Karol G laisse voir tout ça. Qui a pris la photo?

C’est incroyable la beauté et l’audace de Karol G sur cette photo audacieuse, où elle a laissé voir bien plus de détails. Quelqu’un la couvre!

30 mars 2020

Le célèbre chanteur de musique urbaine s’est aventuré dans cet art, depuis 2006, en fait beaucoup étaient les chansons Karol G il a joué avant d’atteindre le niveau de renommée dans lequel il se trouve.

Il entretient actuellement une belle relation avec le jeune auteur-compositeur-interprète. Anuel AA, qui a eu l’occasion de chanter aux côtés de grands artistes du genre, devenant ainsi l’un des chanteurs les plus importants du moment.

Sans aucun doute, leur vie est assez étonnante, mais ces derniers jours, une photographie de Karol G assez impressionnant, où elle apparaît comme une déesse entière.

La célèbre femme portait une lingerie noire assez petite et serrée, et nous le savons grâce à la robe qu’elle portait également, qui était apparemment plus petite que ce qu’elle portait en dessous.

Dit une robe en tissu rose et assez mince, regardons tout ce qui était en dessous, mais le plus choquant est de savoir qui a pris cette photo?

