Le titre chaud de SXSW «The Toll» mis en avant à Austin et Los Angeles!

Le festival du film SXSW devait démarrer cette semaine à Austin, au Texas, et l’un des points forts du programme de minuit a été Le péage, les Michael Naderthriller psychologique réalisé en première mondiale le dimanche 15 mars prochain.

L’annulation du festival a blessé de nombreux films et cinéastes indépendants, avec le battage médiatique qu’ils espéraient trouver à SXSW pour lancer des ventes et une sortie. Personnellement, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pouvons toujours pas maintenir le buzz à dix. L’Alamo Drafthouse est d’accord.

Bloody Disgusting est ravi de partager non seulement la première de l’affiche pour The Toll, mais aussi d’annoncer que le film d’horreur psychologique aura une projection spéciale à Alamo Drafthouse à Los Angeles, CA et Austin, Texas ce dimanche 15 mars, le soir même de sa première au SXSW! LES BILLETS SONT GRATUITS!

Dans le film, une jeune femme (Jordan Hayes) et son chauffeur de covoiturage (Max Topplin) tomber en panne sur une route forestière sombre. Chacun voit l’autre comme une menace. Mais au fur et à mesure que des phénomènes étranges commencent à se produire autour d’eux, ils réalisent progressivement qu’ils sont devenus piégés dans le monde d’un être surnaturel terrifiant: The Toll Man.

POUR OBTENIR DES BILLETS: C’est simple, il suffit de RSVP à TheTollRSVP@gmail.com avec des billets venant sur la base du premier arrivé, premier servi. Il y aura un Q + A avec le réalisateur Michael Nader aux deux endroits. Arrivez tôt, prenez du pop-corn et passez le mot sur Twitter après la projection en utilisant #TheToll.