Le titre de Jurassic World 3 dévoilé au début du tournage!

Colin Trevorrow a pris sur Twitter pour révéler que le tournage a commencé sur le troisième volet de la Jurassic World trilogie, tout en révélant également que le titre officiel de la sortie soi-disant finale de la franchise d’action de science-fiction à succès est Domination. Consultez le tweet du réalisateur sur Jurassic World: Dominion au dessous de!

Premier jour # JurassicWorld pic.twitter.com/UnQIUFwJ3t

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 25 février 2020

Steven Spielberg et Colin Trevorrow retournent au poste de directeur exécutif Universal Pictures et Amblin Entertainment’s Jurassic World 3, avec Trevorrow dirigeant une fois de plus le chapitre suivant dans l’une des plus grandes franchises de l’histoire du cinéma. Les producteurs Frank Marshall et Pat Crowley s’associent à nouveau avec Spielberg et Trevorrow pour diriger les cinéastes de cet épisode.

Le prochain troisquel mettra en vedette les membres de la distribution de retour des deux premiers Jurassic World les films incluent Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy Daniella Pineda, Justice Smith ainsi que l’original parc jurassique stars Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum.

Pour la première fois, l’équipe de Jurassic rejoint Emily Carmichael (Soulèvement du Pacifique, Le trou noir), qui fabriquera le Jurassic World 3 scénario avec Trevorrow. Ils travailleront sur une histoire de Derek Connolly et Trevorrow, qui ont co-écrit ensemble Jurassic World et Jurassic World: Fallen Kingdom.

Jurassic World 3 sortira en salles le 11 juin 2021.