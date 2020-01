Le titre du 100 Prequel Spinoff – Les détails d’Anaconda révélés

HISTOIRES CONNEXES

Une nouvelle information intrigante a été découverte sur le spin-off proposé par The 100, mais à moins que nous ne manquions quelque chose, cela soulève en fait plus de questions qu’il n’y répond.

Le projet, qui sera diffusé en tant que pilote de porte dérobée lors de la septième et dernière saison du drame CW, s’intitule désormais Anaconda. Il est possible que ce titre finisse par devenir quelque chose comme The 100: Anaconda, ou qu’il finisse par porter un nom entièrement différent – c’est-à-dire, si The CW décide même de le développer en une série à part entière. (À ce stade, nous avons un peu d’avance sur nous-mêmes.)

Voici ce que nous savons déjà sur la préquelle: la série potentielle se déroulerait au lendemain de la première apocalypse nucléaire du monde, suivant «une bande de survivants sur le terrain alors qu’ils apprennent à faire face à un monde dangereux tout en se battant pour créer un nouveau et meilleure société des cendres de ce qui a précédé. »

Franchement, Anaconda ressemble beaucoup aux premières saisons de The 100, une période plus simple avant que des concepts tels que l’échange de corps et le voyage dans le temps ne soient intégrés au mélange. Malheureusement, parce que le spectacle se déroulerait près d’un siècle avant que Clarke & Co. n’arrive de l’espace, vous ne verrez aucun de vos membres Skaikru préférés.

Vos réflexions sur une préquelle potentielle de The 100? Une idée de ce à quoi «Anaconda» pourrait faire référence? Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessous pour l’inspiration mentale, puis déposez un commentaire avec vos théories les plus folles.