Le titre final de la saison 4 de «This Is Us» a des fans théorisant le retour de Cassidy

Préparez-vous. La finale de la saison 4 de This Is Us approche à grands pas, ce qui signifie que le drame NBC est sur le point de faire quelques révélations choquantes sur des fans sans méfiance. Lors de la première, intitulée «Strangers», le drame NBC a présenté quelques personnages supplémentaires, dont Cassidy (Jennifer Morrison). La Marine américaine a joué un rôle important pour Kevin (Justin Hartley) et Nicky (Griffin Dunne). Cela dit, elle n’a pas été vue depuis un certain temps. Mais récemment, le titre final de This Is Us Season 4 a été dévoilé, et maintenant, les fans croient que Cassidy reviendra.

Comment Cassidy connaît la famille Pearson dans la saison 4 de «This Is Us»

Jennifer Morrison dans le rôle de Cassidy dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Comme mentionné, Cassidy est d’abord présenté dans “Strangers”, la première de This Is Us Season 4. Au début, elle n’a aucun lien avec la famille Pearson. Cassidy est une marine américaine qui rentre chez elle avec son mari et sa famille. Elle lutte également contre le TSPT et l’alcoolisme. Puis à la fin de l’épisode, Cassidy est dans un groupe de soutien. Soudain, quelqu’un jette une chaise par une fenêtre. C’est Nicky.

Tout au long de la première moitié de la quatrième saison, Cassidy se lie avec Nicky et Kevin au cours de leurs luttes communes. Pendant ce temps, Cassidy est également en train de divorcer et souhaite que son mariage fonctionne. Mais après s’être disputée avec son mari et avoir rencontré Kevin à un niveau plus profond, Cassidy couche avec Kevin. Les deux parties éprouvent du regret.

Après l’incident, les fans de This Is Us sont convaincus que Cassidy et Kevin vont s’envoler. Kevin est vu dans un bar et Cassidy est sur le point de signer ses papiers de divorce. Mais ensuite, Nicky rassemble les troupes pour son audience au tribunal – vous savez, pour avoir vandalisé la réunion de Cassidy au début de la saison. Puis Cassidy rassure Kevin qu’il n’est pas la raison de son divorce.

À l’audience, Nicky prononce un discours sur le fait de trouver le courage de se pardonner et d’apprendre à accepter de l’aide. Cela frappe clairement un accord avec Kevin et Cassidy, réalisant que la rédemption est possible. Kevin reconnaît qu’il est temps de retourner à Los Angeles. Puis Cassidy décide de faire fonctionner les choses avec son mari. Elle retrouve sa famille et n’a plus été vue depuis.

Le titre final de la saison 4 de «This Is Us» est dévoilé

Après la sortie de Cassidy dans l’épisode du 12 novembre, intitulé “Désolé”, les fans se sont demandé si le personnage reviendrait un jour. Le 27 février, Michael Ausiello de TVLine a révélé que le titre final de This Is Us Saison 4 s’appellerait “Strangers: Part Two”.

Comme l’a mentionné Ausiello, il est probable que le 18e épisode “servira de serre-livre” à la première. Mais cela signifie-t-il nécessairement que les étrangers que nous avons rencontrés – comme Cassidy, Malik (Asante Blackk) et Jack Damon (Blake Stadnik) – reviendront pour la finale? Les fans pensent que c’est possible.

Avant la révélation du titre final de This Is Us Saison 4, de nombreux téléspectateurs pensaient que Cassidy deviendrait la fiancée enceinte de Kevin après leur première nuit. Une fois le personnage parti, la spéculation s’est un peu calmée – en particulier pour Sophie (Alexandra Breckenridge) et Madison (Caitlin Thompson). Mais avec la découverte de «Strangers: Part Two», certains fans ont commencé à relancer l’idée.

“Depuis que Cassidy a joué un rôle très important dans Strangers, je suppose qu’elle sera de retour pour cet épisode”, a écrit un fan sur Reddit. “Et cela me fait grincer des dents à cause de l’idée qu’elle pourrait être celle qui est enceinte du bébé de Kevin.”

Récemment, Hartley a confirmé que le mystère entourant l’engagement de Kevin allait bientôt sortir. “Nous y sommes presque”, a déclaré l’acteur à Us Weekly le 29 février. “Nous sommes dans quelques semaines. Vous découvrirez. “

Maintenant, avec trois épisodes dans la saison 4 de This Is Us, il est probable que les téléspectateurs découvriront l’identité de la fiancée enceinte de Kevin d’ici la finale. Donc, si Cassidy revient, en effet, pour «Strangers: Part Two», la théorie est plausible.

Cela dit, d’autres fans ont noté que Cassidy pouvait toujours revenir sans être la fiancée de Kevin. Sur Reddit, un fan a écrit:

Si nous revisitons Cassidy et disons qu’elle travaille avec son mari, je peux voir le parallèle que Cassidy l’aide à trouver son bonheur pour toujours comme Kevin l’a fait avec elle ou si elle ne s’en sort pas, cela pourrait déclencher quelque chose.

Je pense que la chose importante à retenir est que pour chaque personnage féminin avec lequel il a été associé à Kevin, il y a eu un développement important en lui qui le mènera finalement au mystère fiancé.

Cassidy reviendra-t-elle dans la saison 4 de «This Is Us»?

Pour l’instant, les fans de This Is Us devront simplement attendre et voir ce qui se passe dans la finale de la saison 4. Mais quelles sont les chances que Cassidy revienne dans l’épisode? Cela dépend à qui vous demandez.

Dans une interview avec Deadline, le créateur Dan Fogelman a évoqué la possibilité du retour de Cassidy. Cependant, il est resté assez vague – mais pour une bonne raison.

“Honnêtement, je ne peux pas en parler beaucoup sans trop en dévoiler”, a déclaré Fogelman. «Je pense qu’il est juste de dire qu’elle a joué un rôle gigantesque dans l’histoire de Kevin. Ce chapitre a été l’un des chapitres formatifs de sa vie. Que ce soit la fin de son voyage sur cette émission reste à déterminer, mais personne ne s’en va vraiment pour toujours sur notre émission. “

Le créateur a ensuite évoqué la probabilité que Cassidy devienne la mère de l’enfant de Kevin. Mais encore une fois, sa réponse n’a rien confirmé ni nié. “Il y a eu beaucoup de gens qui ont été dans et hors de sa vie de manière romantique et amicale qui sont tous des mères possibles pour son bébé”, a déclaré Fogelman.

Mais en parlant avec Us Weekly, on a demandé à Susan Kelechi Watson si les fans avaient vu le dernier de Cassidy et l’actrice a simplement répondu. “Je pense que oui”, a déclaré Watson.

Que se passe-t-il ensuite? Branchez-vous sur la saison 4 de This Is Us tous les mardis soirs sur NBC.

