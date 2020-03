Le titre final de la saison de Picard taquine une mort majeure

Star Trek: Picard atteint son huitième épisode ce jeudi, ce qui signifie qu’il ne nous reste que trois semaines avant la fin de la première saison de l’émission. Jusqu’à présent, la série de suites de nouvelle génération s’est avérée sans peur d’aller dans des endroits très sombres. Juste le dernier épisode, par exemple, le personnage bien-aimé de TNG, Hugh, a rencontré sa fin. Il n’est donc pas si surprenant que le titre nouvellement révélé pour la finale de la saison semble faire allusion à un autre décès majeur.

L’épisode 1 × 10 s’appelle «Et in Arcadia Ego» et, comme de nombreux titres de Trek au fil des ans, le nom est une référence classique. La phrase latine est également le titre d’un célèbre tableau de l’artiste baroque italien Givannia Francesco Barbieri. Bien qu’elle soit souvent appelée «les bergers d’Arcadie» en anglais, l’expression se traduit littéralement par «moi aussi j’étais en Arcadie». Le «je» du titre fait référence à la figure de la mort et Arcadia est un terme utilisé pour décrire un paradis ou une société utopique. Ainsi, le tableau et son titre rappellent que même un paradis n’est pas à l’abri de la mort et de la tragédie.

Si vous pensez que tout semble assez inquiétant, vous n’êtes pas seul. Mais comment traduire plus directement le sens du titre? Eh bien, la Fédération a toujours été décrite comme une utopie, et elle a même été spécifiquement appelée un paradis dans les séries précédentes. Deep Space Nine, par exemple, a tiré beaucoup de profit de l’exploration des régions moins parfaites de la Fédération. Picard a également été tout au sujet de ce thème, donc il semble probable qu’au moins un des membres d’équipage du capitaine va avoir une rencontre malheureuse avec la Mort dans “Arcadia”.

Quant à savoir qui cela pourrait être, il est très difficile de dire, car Star Trek: Picard a prouvé que personne n’est interdit. La promo de l’épisode de cette semaine, “Broken Pieces”, taquine que Seven of Nine va être réassimilé dans le Borg, par exemple, mais nous n’aurons qu’à rester à l’écoute tous les jeudis sur CBS All Access pour le savoir.