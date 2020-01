Le titre officiel du film Saw de Chris Rock pourrait avoir été révélé

le Vu La franchise existe depuis 2004 et, comme la grande majorité des marques d’horreur de longue date, la loi des rendements décroissants s’est établie il y a longtemps. Le premier opus est toujours le plus affectueusement retenu de tous, et a apporté quelque chose de différent au genre lorsque le “ porno de torture ” graphiquement violent était toujours à la mode, avant que la série ne se concentre davantage sur les pièges élaborés et horribles concoctés par Tobin Le puzzle de Bell comme principal argument de vente.

Bien qu’il y ait déjà eu huit films Saw, avec le concept bien enraciné dans le processus, il y a encore une grande quantité d’intrigues autour de la neuvième entrée à venir, due presque entièrement à l’implication de Chris Rock. Le comédien de 54 ans n’est pas exactement le prénom qui vient à l’esprit quand on pense à Saw, mais non seulement il est producteur exécutif, mais il a également eu l’idée de l’histoire. Et si cela ne suffisait pas, Rock joue également le personnage principal avec nul autre que Samuel L. Jackson mis en co-star.

Les fans inconditionnels de la franchise seront ravis que le réalisateur Darren Lynn Bousman revienne pour la première fois depuis Saw IV en 2007, mais pour la grande majorité du public, l’attrait du dernier tour de table sera basé sur la curieuse notion de Chris Rock et Samuel L. Jackson entrant dans le domaine de Jigsaw.

Jusqu’à présent, nous ne savons pas grand-chose de ce qui est prévu pour nous, mais le titre de travail du projet a été The Organ Donor. Et même si cela ne nous dit pas grand-chose, certains détectives en ligne ont maintenant trouvé un lien vers le site Web du distributeur canadien du film, qui répertorie le titre officiel comme Spirale: du livre de la scie.

Ce n’est pas un titre qui sort de la langue très facilement, mais cela génère certainement un peu plus de mystère à propos de ce que quelqu’un qui a passé la dernière décennie en tant que collaborateur fréquent avec Adam Sandler sur de terribles comédies s’est réservé pour la neuvième sortie de une horrible franchise d’horreur cotée R. En d’autres termes, vous pouvez nous colorier intrigué.