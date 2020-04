Le «Toosie Slide» de Drake bat le record de TikTok

“Toosie Slide” bat toutes sortes de records.

Après être devenu le premier artiste masculin à avoir fait ses débuts n ° 1 au Billboard Hot 100, Drake a marqué l’histoire de TikTok. Le hashtag #ToosieSlide a atteint 1 milliard de vues en seulement deux jours sur l’application de réseautage social, battant le record détenu auparavant par Kylie Jenner.

Selon TMZ, «Toosie Slide» devient la tendance musicale la plus rapide pour atteindre un milliard de vues sur TikTok et continue de dominer la plateforme, avec plus de 3 milliards de vues et plus.

Les chiffres représentent le nombre de fois que les gens ont consulté le contenu lié à # ToosieSlide. Le hit de Drake en tête du classement a inspiré d’innombrables recréations du défi de la danse par des fans et des célébrités, notamment Justin Bieber, Ciara, Chance the Rapper et LeBron James, qui ont tous participé au défi #ToosieSlide.

Le record était auparavant détenu par le mème «montée et brillance» de Jenner, qui était la tendance TikTok à la croissance la plus rapide en octobre avec un milliard de vues. Drake a atteint la référence du milliard encore plus rapidement que le magnat de la beauté.

“Toosie Slide” domine également les charts. Il a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard Hot 100, gagnant Drake son septième n ° 1 sur la carte. Drake est devenu le premier artiste masculin à faire trois débuts n ° 1 sur le Hot 100. Il rejoint Mariah Carey, qui a réalisé trois débuts n ° 1 sur le Hot 100 de 1995 à 1997.

Il a célébré en remerciant l’influenceur des médias sociaux Toosie pour avoir inspiré les paroles. «Du chat aux graphiques», a écrit Champagne Papi sur Instagram. “BILLBOARD DEBUT # 1 sur un échauffement.”