Le Top 10 des listes de Netflix est en cours de déploiement pour suggérer du contenu – / Film

Dernièrement, «Netflix and chill» est devenu moins relaxant, car l’abondance d’options à regarder sur le service de streaming a laissé beaucoup d’abonnés à la recherche de quelque chose à regarder pendant des heures. Netflix a travaillé dur pour personnaliser la page d’accueil de chaque abonné selon ses goûts, mais parfois un mauvais film ou une émission de télévision erronée peut laisser vos recommandations en désordre, ou peut-être que vous ne voulez tout simplement pas qu’un algorithme vous dise quoi faire.

Maintenant, Netflix déploie une autre fonctionnalité pour essayer de suggérer des titres pour le spectateur indécis. La nouvelle fonctionnalité sera une liste Netflix Top 10 des programmes «les plus populaires» sur Netflix, selon votre pays et les propres données internes de l’entreprise. Donc, si vous ne pouvez pas décider de ce que vous voulez regarder, vous pouvez au moins voir ce que tout le monde regarde.

Netflix a pris l’habitude de publier des listes de ses titres originaux les plus populaires, principalement dans des efforts transparents pour augmenter la visibilité de ses titres originaux comme The Witcher ou Bird Box. Mais si vous faites confiance aux données d’audience incroyablement secrètes de Netflix, vous pouvez être un fan de la nouvelle fonctionnalité que le géant du streaming déploie.

Selon un récent blog de la société Netflix, le service de streaming déploie une nouvelle fonctionnalité mettant en évidence les 10 meilleurs programmes «les plus populaires» sur Netflix, en fonction de votre pays et des données internes de la société. Ces listes les plus populaires publiées par Netflix sont souvent fortement empilées en faveur des titres originaux du service, mais cela pourrait être un moyen rapide pour les téléspectateurs indécis de voir ce qui est populaire auprès de la plupart des abonnés.

Voici comment il est décrit par Netflix:

«Cette nouvelle ligne – avec son propre design spécial – vous permettra de voir ce qui est le plus populaire sur Netflix dans votre pays. Il sera mis à jour quotidiennement et la position du rang variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous. »

La liste des 10 meilleurs sera présentée sur une nouvelle ligne sur la page d’accueil de l’application Netflix, avec des titres qui font de la liste leurs propres «badges» à différencier du reste de la foule. Voici un aperçu de ce à quoi ressemblera cette ligne, gracieuseté de Netflix.

On ne sait toujours pas comment le Top 10 sera déterminé, et ce processus ne deviendra probablement pas plus clair en sachant comment Netflix fonctionne avec le partage de ses données et de ses mesures. Il n’est pas encore clair si les titres qui ne sont pas des originaux de Netflix, comme les titres de streaming populaires tels que The Office, figureront sur ces listes quotidiennes. Avec l’historique du service de ne présenter que Netflix Originals sur ses listes les plus populaires, cela ne semble pas probable.

La nouvelle fonctionnalité serait introduite à partir d’aujourd’hui.

Articles sympas du Web: