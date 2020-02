Le top 10 des meilleures publicités du Super Bowl 54 – .

Le Super Bowl ne serait pas le Super Bowl sans drame et sans controverse, et il y en avait beaucoup dans le grand match de dimanche soir. Les 49ers de San Francisco menaient 20-10 à mi-chemin du quatrième quart et semblaient contrôler le match. Mais au moment où l’avertissement de 2 minutes arriverait, les Chiefs de Kansas City auraient pris de l’avance sur leur chemin vers une victoire de 31-20. Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a eu du mal à percer la défense des 49ers pendant la majeure partie du match, jetant deux interceptions sur le chemin d’un déficit de 20-10. Cependant, les choses ont commencé à se mettre en place en seconde mi-temps, lorsque les effets d’une énorme opportunité manquée et d’une grosse pénalité en fin de première période ont affecté le reste du match pour les Niners. Mahomes a continué à renverser la vapeur dans les dernières étapes du jeu, terminant 26 des 42 matchs avec 286 verges au sol, 29 verges au sol et deux passes de touché. C’était assez bon pour faire de lui le MVP du Super Bowl 54, et la 222e victoire en carrière d’Andy Reid serait sa première victoire au Super Bowl.

Bien sûr, le Super Bowl ne serait pas non plus le Super Bowl sans une tonne de bonnes publicités, et le Super Bowl 54 n’a pas déçu. Un seul endroit avec 30 secondes de temps de publicité a coûté 5,6 millions de dollars lors de la diffusion du Super Bowl en 2020, alors vous feriez mieux de croire que les entreprises qui paient cette somme astronomique voudraient en avoir le plus pour leur argent. Certains ont fait mieux que d’autres et dans ce post, nous allons parcourir les 10 meilleures publicités du Super Bowl de 2020.

Avant de passer à toutes les excellentes publicités du Super Bowl 54, nous devons également noter que le spectacle de mi-temps du Super Bowl était également assez épique. Tout comme il y a toujours une controverse pendant le grand match, il y a aussi toujours une controverse lorsque le spectacle de la mi-temps est annoncé avant le match chaque année. On ne peut nier que Shakira & J.Lo l’ont totalement écrasé lors de la mi-temps du Super Bowl en 2020, et vous pouvez regarder la performance complète ici:

Avec cela à l’écart, passons au top 10 des meilleures publicités du Super Bowl 54. Vous les trouverez ci-dessous sans ordre particulier. Eh bien, ils ne sont presque pas dans un ordre particulier, car il n’y a vraiment aucune question quelle annonce était la meilleure publicité du Super Bowl 54. C’est vrai, c’est la brillante publicité de Jeep Groundhog Day avec nul autre que le légendaire Bill Murray … et une marmotte.

Jeep® | «Jour de la marmotte» | Bill Murray | 02.02.2020

C’est à nouveau “Groundhog Day” alors que la marque Jeep lance un spot Big Game avec Bill Murray (dans sa toute première publicité télévisée nationale). Mais cette fois, revivre le même jour encore et encore est toujours une nouvelle aventure lorsque vous conduisez le Jeep Gladiator 2020. Jeep. Il n’y en a qu’un.

Depuis plus de 75 ans, le nom Jeep est indélébile associé à la liberté, l’authenticité, l’aventure et la passion. Ce sont des véhicules pour les «rêveurs et les faiseurs» – forgeant des liens extraordinaires et inhabituels entre eux et leurs propriétaires, car l’aventure se trouve dans l’ADN de chaque véhicule Jeep. Le badge Jeep représente plus qu’une marque. En vérité, c’est un insigne d’honneur.

Spot «Big Game» | Marvel Studios | Disney +

L’Univers se développe. Le Falcon et le soldat d’hiver de Marvel Studios, WandaVision et Loki arriveront bientôt sur Disney +.

Loretta | Google Super Bowl Commercial 2020

Un homme se souvient de l’amour de sa vie avec un peu d’aide de Google.

Vous voyez quelque chose dans cette histoire que vous voulez essayer par vous-même? Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

Vous aurez d’abord besoin de l’Assistant Google. Si vous ne l’avez pas déjà, vous pouvez en savoir plus sur https://assistant.google.com

00:12 “Montrez-moi des photos de moi et Loretta”

Pour utiliser l’Assistant pour extraire des photos, assurez-vous que vous et vos personnes préférées êtes marqués dans vos photos Google. Ensuite, dites simplement: “Hé Google, montre-moi des photos de moi et [their name]”

00:21 “Souviens-toi, Loretta détestait ma moustache.”

Pour essayer celui-ci, dites simplement “Hé, Google, souviens-toi …”, puis tout ce que tu voudrais que l’Assistant te rappelle plus tard. Comme “Hey Google, souviens-toi que la pointure de papa est de 8 et demi” ou “souviens-toi que Maria aime les lys”. Ensuite, pour voir tout ce que tu as demandé à l’assistant de se rappeler, dis simplement: “Hey Google, qu’est-ce que je t’ai dit de te souvenir ? “

00:39 “Montrez-moi des photos de notre anniversaire”

Pour voir les photos d’un mariage, d’un anniversaire, d’un anniversaire ou d’un diplôme, vous aurez besoin d’un compte Google Photos et vous devrez également indiquer à votre assistant la date précise. Dites simplement quelque chose comme “Hé Google, souviens-toi que mon anniversaire est le 18 mai” ou “souviens-toi que l’anniversaire de Mark est le 30 mars”. Ensuite, tu peux utiliser ces informations de plusieurs façons, comme “Hé Google, montre-moi des photos de notre anniversaire” ou ” Hé Google, rappelle-moi d’acheter des fleurs le jour de l’anniversaire de Mark. “

00:51 “Jouez notre film préféré.”

Tout d’abord, dites à votre assistant Google quel est votre film préféré en disant: “Hé Google, notre film préféré est Casablanca”. Une fois que vous avez acheté votre film préféré sur Google Play Films ou YouTube, tout ce que vous avez à dire est, “Hé Google , jouez notre film préféré “et le film commencera à jouer.

Doritos® | The Cool Ranch Long Form feat. Lil Nas X et Sam Elliott

Le ranch s’est refroidi. Regardez Lil Nas X et Sam Elliott atteindre le ciel et le descendre bas dans la coupe étendue de notre épreuve de force occidentale gagnante. #Doritos #CoolRanchDance Téléchargez http://www.getsway.app pour iOS et accédez à l’action #CoolRanchDance.

NEXT 100 || NFL Super Bowl LIV Commercial

Un coup de pied de retour 100 ans dans la fabrication. Voici les 100 prochaines et les futures stars du jeu!

Annonce du Super Bowl confortable de Jason Momoa 2020 | Hypothèque Rocket

Regardez Jason Momoa se mettre à l’aise dans le seul endroit où il peut vraiment être lui-même. C’est, euh, assez sauvage. Ce qui n’est pas sauvage, c’est l’idée que le financement de votre maison peut être aussi confortable que d’y vivre. Rocket Mortgage® offre une expérience personnalisée centrée sur vous.

Groupes Facebook: prêts à basculer? avec Chris Rock et Sylvester Stalone I Super Bowl 2020

Les groupes Facebook sont une ressource de tous les jours où vous pouvez vous connecter sur des choses qui vous intéressent – un endroit pour échanger de nouvelles recettes, apprendre ce qui se passe dans votre quartier, rechercher ou recevoir du soutien autour de nouveaux événements de la vie, ou simplement créer des liens sur des choses comme le Super Bowl, Sylvester Stallone ou Chris Rock. Quel que soit votre intérêt, il y a un groupe Facebook pour vous! Es-tu prêt à t’éclater?

Smaht Pahk | Hyundai Sonata 2020 | Hyundai

Ce n’est pas une voiture fantôme, elle est juste malicieuse. Désolé, nous voulions dire smaht. Regardez la publicité commerciale de cette année et voyez comment Chris Evans, John Krasinski, Rachel Dratch et David «Big Papi» Ortiz réagissent à l’une des fonctionnalités les plus récentes et les plus intelligentes de la Sonata: l’aide au stationnement intelligent à distance. Tout en rendant hommage à leur bien-aimé Boston.

MTN DEW Zero Sugar. Aussi bon que l’original | Coupe étendue

Votre soif insatiable de DEW vient de s’éteindre d’une manière terrifiante: le nouveau #MTNDEWZeroSugar! Aussi bon que l’original, peut-être encore mieux? Maintenant avec toutes les choses que vous aimez de la saveur originale DEW, avec Bryan Cranston, Tracee Ellis Ross et Zero Sugar.

Grande annonce de Tom Brady • Hulu • Commercial

Selon le script que nous avons donné à lire à Tom Brady, Hulu n’a pas que des sports en direct.

Il a vos chaînes de télévision préférées, ainsi que les plus grands spectacles, films et originaux de tous les temps.

