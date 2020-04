Le Top 10 montre que tout le monde est en train de regarder les frénésie en ce moment sur Netflix et TV – .

La plupart des Américains qui vivent à proximité d’une nouvelle zone chaude de coronavirus sont maintenant en auto-quarantaine depuis au moins un mois, et ils sont probablement sur le point d’épuiser la liste des émissions qu’ils ont l’intention de rattraper.

Si cela décrit votre situation et que vous recherchez de nouvelles émissions à diffuser en ligne ou à regarder à la télévision, un bon endroit pour commencer votre recherche est avec les nouvelles émissions et les nouvelles saisons de retour d’émissions que tout le monde regarde en ce moment.

Dans cet article, vous trouverez les 10 émissions les plus regardées le plus fréquemment en ce moment, telles que mesurées par l’application de suivi des émissions télévisées TV Time.

Je vis en plein milieu de la nouvelle zone chaude du coronavirus dans le comté de Bergen, dans le New Jersey, ce qui signifie que je suis maintenant en «auto-quarantaine» ou «abri sur place» depuis plus d’un mois maintenant. Si vous isolez depuis aussi longtemps, je n’ai pas à vous expliquer à quel point cela peut parfois être difficile. Si vous n’êtes pas dans le même bateau, vous êtes irresponsable ou vous vivez dans une zone qui n’a pas été bloquée depuis si longtemps. Malheureusement, il est assez sûr à ce stade de dire que vous ressentirez bientôt notre douleur. Les blocages ne se termineront pas de si tôt, à moins que nous ne voulions assurer une deuxième vague massive d’infections, nous allons donc nous réfugier chez nous pendant au moins un mois au minimum.

Certains d’entre nous ont la chance de pouvoir travailler ou suivre des cours à la maison, bien que des millions d’Américains n’aient pas ce luxe. Dans les deux cas, vous aurez encore beaucoup de temps à consacrer à rester autant à la maison. Cela signifie que vous avez probablement brûlé toutes les émissions de télévision et les films que vous vouliez rattraper, et que vous recherchez de nouveaux contenus à regarder. Heureusement pour vous, nous avons une excellente ressource qui vous aidera à déterminer ce que vous voulez regarder par la suite.

TV Time est une formidable application pour smartphone utilisée par des millions de propriétaires de téléphones iPhone et Android pour garder une trace de toutes les émissions qu’ils regardent à la télévision, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV +, et bien d’autres populaires services de streaming. Lorsque les gens suivent quatre épisodes ou plus d’une émission au cours d’une même période de 24 heures, TV Time considère cela comme une session de frénésie. Ensuite, une fois par semaine, les développeurs de l’application utilisent ces données pour dire au monde entier que les gens regardent le plus souvent.

Il ne devrait surprendre personne à ce stade que Money Heist de Netflix conserve sa position de numéro 1 de l’émission la plus regardée cette semaine. Une nouvelle saison est sortie récemment et c’est l’une des émissions les plus populaires de Netflix, donc elle sera sur la liste pendant un certain temps. ABC’s Grey’s Anatomy est n ° 2 cette semaine, en hausse par rapport à la cinquième position la semaine dernière, et Friends est n ° 3. La place n ° 4 est occupée par une autre émission qui est toujours sur la liste, Brooklyn Nine-Nine de NBC, et Elite de Netflix tombe à la place n ° 5 cette semaine.

L’Office grimpe de deux places au n ° 6 cette semaine, et Community entre dans la liste au n ° 7, faisant sa première apparition dans un certain temps. Vous vous demandez pourquoi? La réponse est simple: six saisons viennent de sortir sur Netflix. The Walking Dead d’AMC tombe d’une place à la 7e place cette semaine, Ozark sur Netflix passe de la 6e place à la 9e place, et How I Met Your Mother se maintient à la 10e place du top 10 de TV Time cette semaine.

