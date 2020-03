Le Top 10 montre que tout le monde regarde de façon excessive sur Netflix et la télévision pendant le verrouillage du coronavirus – .

À travers les États-Unis, les gens passent plus de temps à la maison que jamais alors qu’ils s’abritent sur place dans le but de ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

Certaines personnes peuvent travailler à domicile ou suivre des cours à domicile, mais nous avons tous beaucoup plus de temps libre à disposition que jamais.

Cela signifie que le nombre d’auditeurs de streaming et de télévision est en hausse, et les nouvelles données de TV Time nous indiquent quelles émissions de télévision sont les plus regardées par les gens tout en étant enfermés à la maison.

Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney + et tous les autres services de streaming populaires sont en magasin pour une augmentation considérable des flux simultanés au cours des semaines et des mois à venir. En fait, il semble que cela se révèle déjà trop lourd à supporter parfois, étant donné que Netflix vient de subir une brève coupure nationale hier. Partout au pays et dans le monde, des gens se retrouvent à la maison en ce moment, faisant leur part pour ralentir la propagation de la nouvelle épidémie de coronavirus. Inutile de dire que cela signifie que beaucoup de gens passent beaucoup plus de temps que d’habitude à regarder la télévision ou à diffuser des films et des émissions de leurs services de streaming préférés (si vous êtes à court d’argent, au fait, n’oubliez pas de vérifier notre rafle de 10 services qui diffusent des émissions de télévision et des films gratuitement).

Si vous êtes l’une des personnes responsables qui restent autant que possible à l’intérieur de chez vous, vous êtes sans aucun doute à la recherche de nouveaux contenus à regarder. Les abonnés à Netflix ont à eux seuls 55 nouveaux originaux à apprécier ce mois-ci, y compris la nouvelle saison d’Ozark qui sortira vendredi, et il y a 53 autres émissions de télévision et films originaux de Netflix qui devraient débuter le mois prochain en avril. Ensuite, vous ajoutez tous les autres services et cela peut être écrasant. Heureusement, l’application de suivi TV TV Time publie chaque semaine de nouveaux rapports qui nous parlent des émissions que tout le monde regarde le plus, et le rapport de cette semaine vient de sortir.

TV Time est une application utilisée par des millions de personnes pour enregistrer les émissions qu’elles regardent à la télévision, Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Hulu, etc. Lorsque quelqu’un suit quatre épisodes ou plus d’une émission en une seule journée avec l’application, TV Time le considère comme une session de boulimie. Ensuite, les développeurs derrière l’application publient une nouvelle liste chaque semaine qui nous montre ce que tout le monde regarde le plus.

Sur la liste de cette semaine, Netflix domine encore une fois avec trois apparitions différentes, y compris l’élite de langue espagnole, qui est n ° 1 sur la liste pour la deuxième semaine consécutive. Les amis grimpent au n ° 2 cette semaine et Grey’s Anatomy est n ° 3, tandis que The CW’s Riverdale tombe à la quatrième place. On My Block de Netflix complète le top 5. Un autre spectacle de Netflix, Greenhouse Academy, arrive en 6e position tandis que Brooklyn Nine-Nine de NBC est n ° 7 et Vikings de The History Channel est n ° 9. The Walking Dead vient de rentrer et est actuellement n ° 9, bien que nous ne puissions vraiment pas croire que quiconque le regarde encore, et The CW’s The 100 ferme le top 10.

Voici un bref résumé:

Elite (Netflix)

Amis (NBC)

Grey’s Anatomy (ABC)

Riverdale (The CW)

Sur mon bloc (Netflix)

Greenhouse Academy (Netflix)

Brooklyn Nine-Nine (NBC)

Vikings (The History Channel)

The Walking Dead (AMC)

Le 100 (The CW)

