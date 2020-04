Le Top 5 des athlètes célèbres en quarantaine

Mexico.- En raison de la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés dans le monde, il est nécessaire de maintenir l’obligation de rester chez soi et d’éviter ainsi tout risque de contagion.

Cela peut vous intéresser “Checo” Pérez rejoint l’aide pour le Covid-19

De telle manière que les athlètes de haut niveau se sont adaptés à la pratique de leur entraînement ou profitent du temps avec de nouvelles compétences. Malgré la fermeture de sites sportifs, des personnalités publiques du sport ont eu une influence à travers leurs réseaux sociaux.jealles, invitant ses partisans à rester en forme, mais sans négliger les recommandations médicales.

Restez informé Tottenham maintient le salaire intégral des joueurs de football et des employés du Club

Dans un effort pour continuer à apporter de la joie aux fans du monde entier, nous partageons les cinq meilleurs des meilleurs entraînements en direct:

1.- La star argentine Lionel Messi en tête de liste d’entraînement, ici en séance avec son fils Ciro

2.- En deuxième place, l’entraîneur de Tottenham, le Portugais José Mourinho, et son équipe de collaborateurs transmettent la routine.

Voir ce post sur Instagram

Voilà comment se passe une séance collective d & # 039; entraînement dans un club pro pendant le confinement. – Malgré l’interruption de la Premier League, José Mourinho et les Spurs ont organisé depuis lundi des séances en vidéo pour garder la forme. De plus en plus de clubs s & # 039; entraînent en visioconférence à défaut de ne pas faire sur le terrain. – #teamballinfc

Un post partagé par Teamballinfc (@teamballinfc) le 2 avr 2020 à 02h17 PDT

3.- Novak Djokovic et son Tennis-Skillet innovant

4.- L’entraînement à domicile a parfois des conséquences, comme vous partagez le footballeur italien Antonio Candreva

Voir ce post sur Instagram

Alla fine ce l’abbiamo fatta…. Je casse n’importe quoi !!!! @Inter @ allegra.luna #iorestoacasa #palleggiare #football #HomeTeam

Un post partagé par Antonio Candreva (@antoniocandreva) le 1 avr 2020 à 10h36 PDT

5.- Enfin, le basketteur vedette des Warriors Stephen Curry nous montre ses compétences en golf

HLG

Vous ne pouvez pas manquer Le “Vasco” confirme qu’il n’a pas pensé à être un technicien

Seven24.mx

Le post Le Top-5 des athlètes célèbres en quarantaine est apparu en premier sur Sie2424.