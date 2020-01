Le tournage de Batman de Robert Pattinson commence à Londres!

Début de la production de The Batman de Robert Pattinson

L’acteur primé aux Emmy Awards Jeffrey Wright (Westworld), qui s’apprête à jouer le rôle du commissaire Jim Gordon, s’est rendu sur Twitter pour révéler que le tournage avait officiellement commencé pour le très attendu film DC du réalisateur Matt Reeves Le Batman. De plus, les premières photos de la série londonienne du film dirigé par Robert Pattinson ont également fait surface en ligne, nous donnant un aperçu de Gotham City. Découvrez les photos ci-dessous! (via le film de bande dessinée)

Je me suis réveillé en décalage horaire à 22h pensant que j’étais en retard. 04h45 maintenant. En route pour Gotham.

– Jeffrey Wright (@jfreewright) 5 janvier 2020

Descendre la Tamise aujourd’hui et voir ça! #Batman #Gotham #Thames #London #Filming #movies pic.twitter.com/KAaqQRi8zg

– JordanLee (@ 100Jordanlee) 5 janvier 2020

CONNEXES: Todd Phillips veut un film Batman Joker-Universe

Le Batman présentera une distribution étoilée dirigée par Robert Pattinson (Bon temps, Le phare) en tant que chevalier noir titulaire / Bruce Wayne. Andy Serkis se joint à Pattinson (Panthère noire) comme Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, Paul Dano comme devineur, John Turturro (The Big Lebowski) comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard (La lanterne Verte) et le nouveau venu Jayme Lawson pour un rôle clé non divulgué, avec Colin Farrell prêt à représenter le rôle de Penguin, respectivement.

L’histoire de Reeves a été décrite comme un projet axé sur les personnages mettant l’accent sur les expériences de Batman en tant que plus grand détective du monde. Le cinéaste a également déclaré s’attendre à une «galerie des voleurs» de méchants dans le film.

CONNEXES: Dwayne Johnson taquine la date de début de production de Black Adam

Reeves dirigera le film Warner Bros Pictures et co-écrit le scénario aux côtés de l’écrivain Mattson Tomlin. Reeves produit aux côtés de Dylan Clark. Michael E. Uslan sera le producteur exécutif.

Le Batman devrait sortir en salles le 25 juin 2021.