Le tournage de Falcon et du soldat de l’hiver suspendu en raison d’un coronavirus

Il est maintenant rapporté que la production de The Falcon and the Winter Soldier a été suspendue en raison du coronavirus.

Le coronavirus continue de se propager dans le monde entier, ce qui a provoqué l’annulation de divers événements. La production de la série The Falcon et Winter Soldier de Marvel Studios était en cours depuis l’automne à Atlanta. La série tournait récemment à l’étranger à Prague, mais Deadline rapporte qu’elle a maintenant été suspendue.

La pause sur la production résulte du fait que le gouvernement tchèque a fermé des écoles et imposé d’autres restrictions en raison du coronavirus. Disney a maintenant renvoyé l’équipe à Atlanta et il n’y a actuellement aucun calendrier sur la reprise du tournage. La série a également fait face à un hoquet de production en raison d’un tremblement de terre qui a frappé Porto Rico il y a deux mois.

Voici le synopsis officiel de The Falcon et The Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon et The Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle de Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

