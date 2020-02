Le tournage de la série Disney + Cassian Andor commence cette année – / Film

Le tant attendu Cassian Andor La série télévisée prend enfin le relais, selon la star Diego Luna. Luna a révélé qu’il se préparait à commencer à filmer le Rogue One préquelle série cette année, ce qui rend probable que la série Disney + fera ses débuts prévus en 2021.

L’un des éléments les plus réussis de Rogue One: A Star Wars Story 2016 était les personnages riches et attrayants, avec lesquels nous aurions pu passer des heures. C’était donc une providence divine lorsque Disney + a annoncé fin 2018 qu’il développait une série de préquelles Rogue One centrée sur le capitaine de Luna, Cassian Andor, condamné à la rébellion. Mais à part des mises à jour occasionnelles sur un auteur de série et des personnages de retour, nous n’avons pas beaucoup entendu à quoi s’attendre. Mais maintenant, Luna, qui a été occupée à jouer dans la série Netflix Narcos: Mexico, a révélé que le tournage de la série Cassian Andor commencera cette année.

«Oui, nous le faisons. Nous le faisons cette année », a-t-il déclaré à ET. “Ça se passe, et je me prépare.”

Luna n’a pas été en mesure de partager de nombreux détails sur la série, qui suivrait les aventures de Cassian pendant les années de formation de la rébellion avant les événements de Rogue One, mais a déclaré qu’il avait lu certains scripts, écrits par le retour de Rogue One co- écrivain Tony Gilroy. Stephen Schiff (Les Américains) est le showrunner de la série. “Je ne peux pas attendre”, a déclaré Luna. “C’est vraiment cool de raconter une histoire dont vous connaissez déjà la fin.”

La fin à laquelle Luna fait référence est le sacrifice héroïque de Cassian Andor à la fin de Rogue One, qui a vu tous les personnages du film donner leur vie sur le champ de bataille pour transmettre les plans de l’étoile de la mort à la rébellion – des événements qui mènent directement à la nouvelle Espérer. Mais malgré cette triste fin qui attend son personnage, Luna semble excitée par le potentiel de l’histoire de Cassian Andor, pré-Rogue One. Il ajouta:

“C’est une approche différente à cause de la beauté et c’est comme ça que les choses se passent. Ce n’est pas seulement ce qui se passe. Ce n’est pas la manière typique d’aborder une histoire. Il s’agit de la façon dont les choses se produisent, ce qui est en fait la même chose que dans Rogue One. Vous connaissez la fin, mais vous ne savez pas comment cela s’est produit, et nous avons encore ce défi devant nous, ce qui est passionnant. “

La série Cassian Andor devait à l’origine commencer le tournage l’année dernière, mais aucune mise à jour n’avait été partagée par Disney depuis l’annonce de Gilroy à bord du projet fin 2019. Disney a précédemment indiqué que l’émission ferait ses débuts sur Disney + dans le courant de 2021.

