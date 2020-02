Le tournage de «The Hunt» commence. Tramuntana ‘avec les signatures de Félix Gómez et Álvaro Rico

* En préparation

Le déménagement de «The Hunt» de Monteperdido à Tramuntana entraînera l’arrivée de nombreux nouveaux visages. A l’occasion du tournage de la deuxième saison de la série RTVE, Il a été confirmé quels interprètes accompagneront Megan Montaner et Alain Hernández dans cette nouvelle affaire, qui sera déployé dans la Sierra de Majorque et proposera d’innombrables scripts de marque maison.

Megan Montaner et Félix Gómez dans ‘The Hunt. Tramuntana ‘

L’incorporation la plus notable est celle de Felix Gomez, qui collaborera à nouveau avec l’entité publique après avoir traversé «MasterChef Celebrity». Dans cette suite donnera vie au caporal Ernesto Suède, nouveau partenaire du sergent Campos (Montaner) Tous deux se rendront sur l’île pour enquêter sur le meurtre de Bernat, dont trois adolescents ont été témoins, dans la paisible ville de Tramuntana.

Dans cette spirale d’intrigues qui se déchaîne dans la ville, ils joueront également un rôle important Tristán Ulloa, Llum Barrera, Sara Rivero, Elia Galera, Blanca Apilánez, Ingrid Rubio, Oscar Molina, Victoria Pages, Andrew Tarbet, Francesc Albiol, Jaime Pujol, Xavi Frau, Belén Fabra, Jorge Suquet, Ernest Villegas, Miquel Gelabert et Carles Molinet. De son côté, le plus jeune segment du casting sera composé de Álvaro Rico, Zoe Stein, María Mercado, Nadia Al Saaidi et Jorge Motos. Tous seront dirigés par David Ulloa et Rafael Montesinos, qui réaliseront la fiction à partir des scripts signés par Agustín Martínez, Miguel Sáez Carral, Jorge Díaz et Antonio Mercero.

