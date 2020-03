Le tournage de «The Matrix 4» s’arrête en raison d’une pandémie de coronavirus – .

Le tournage de Matrix 4 a été suspendu indéfiniment en raison de la propagation continue du coronavirus.

Le tournage devait se poursuivre cette semaine à Berlin, en Allemagne, où la production cinématographique avait déménagé de San Francisco, mais Warner Bros.a décidé de faire preuve de prudence et d’appuyer sur pause pour le moment. On ne sait pas pour l’instant si la pause aura un impact sur la date de sortie de Matrix 4 2021.

Nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour revenir à la matrice.

Selon les commandes de Warner Bros., la production de The Matrix 4 – la suite tant attendue de la trilogie originale Matrix – est arrêtée alors que la pandémie de coronavirus continue de ravager le monde. Le tournage avait déménagé ces derniers jours à Berlin, en Allemagne, depuis San Francisco, où les membres du public ont capturé et partagé via des réseaux sociaux des dizaines de scènes et d’effets spéciaux ainsi que des selfies avec l’acteur principal Keanu Reeves. Et bien que le film devrait sortir en 2021, il n’est pas clair pour le moment si cette interruption aura un impact sur le calendrier de sortie.

Selon des articles de presse publiés lundi, Warner Bros.a décidé de faire preuve de prudence et de suspendre le tournage indéfiniment. La nouvelle de la pause intervient également le même jour que l’Allemagne, où le tournage de Matrix 4 devait commencer comme prévu cette semaine, a décidé de sceller ses frontières pour fermer cinq de ses voisins européens – Autriche, Danemark, France, Luxembourg et Suisse.

Cette mesure est entrée en vigueur lundi matin en Allemagne, où le ministre de l’intérieur du pays a déclaré lors d’une conférence de presse ce week-end que le virus mortel se déplaçait «rapidement et agressivement» dans tout le pays. “Nous devons supposer que le sommet de ce développement n’a pas encore été atteint”, a déclaré ce ministre, Hosrt Seehofer. «La situation est donc très grave.»

Heureusement, personne dans l’équipage de Matrix 4 ne semble avoir testé positif pour le virus. Le casting comprend Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et de nouveaux venus dans la franchise comme Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Erendira Ibarra et Yahya Abdul-Mateen II, selon la rumeur, dépeignant une jeune version de Lawrence Morpheus, le personnage de Fishburne.

Le film est produit par la réalisatrice Lana Wachowski et Grant Hill, qui ont également produit Matrix Reloaded et Matrix Revolutions.

Warner Bros.ordonnant une pause au tournage suit des arrêts similaires apportés à d’autres images dans son écurie alors que le coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement. King Richard, qui avait tourné à Los Angeles, avec le biopic sans titre d’Elvis Presley de Baz Luhrmann qui avait tourné en Australie, ont tous deux fait une pause, avec d’autres productions de Warner Bros comme Fantastic Beasts 3 et The Batman.

Source de l’image: Warner Bros / Village Roadshow Pictures / Kobal / Shutterstock

