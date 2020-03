Le tournage de Tyson Fury était un «cadeau des dieux» pour le réalisateur d’ITV The Gypsy King – HITC

Tyson Fury: The Gypsy King nous offre un incroyable aperçu des coulisses de l’un des grands titans du sport.

Les superstars sportives sont souvent considérées comme des êtres intouchables, placés sur des socles bien au-dessus de nous, des mortels ordinaires.

Dans le monde de la boxe, ce sentiment est multiplié par dix. Dans le football par exemple, les matchs sont disputés entre 22 personnes alors qu’en boxe c’est en tête-à-tête.

En conséquence, le haut niveau de la boxe regorge d’ego énormes, de personnages effrontés et de vrais mastodontes du sport.

Cependant, la série documentaire d’ITV, Tyson Fury: The Gyspy King, a mis en lumière un goliath du monde de la boxe qui est un peu différent.

Avant le troisième et dernier épisode du 5 mars, nous nous sommes entretenus avec le réalisateur et producteur de Tyson Fury: The Gypsy King, Phil Turner, pour découvrir de première main à quoi ressemble l’autoproclamé Gypsy King.

Tyson Fury: The Gypsy King sur ITV

Tyson Fury: Le Gypsy King suit le boxeur poids lourd alors qu’il se prépare pendant plusieurs mois pour le match revanche très attendu contre le Deontay Wilder des États-Unis après que le premier combat entre la paire a été jugé comme un tirage au sort.

Dans le documentaire, nous rejoignons Tyson Fury à la maison et sur le ring alors qu’il s’entraîne et participe à des combats d’échauffement avant le match revanche tant attendu en février 2020, donnant une idée de Tyson Fury: le combattant et de Tyson Fury: l’homme.

Comment est né le documentaire Tyson Fury?

Pour le réalisateur-producteur Phil Turner, qui est responsable de séries documentaires telles que SAS: Who Dares Wins, Benefits Street et Make Bradford British, l’opportunité de filmer avec Tyson Fury est venue à l’improviste.

Phil a expliqué:

«Je filmais quelque chose pour BBC One et j’ai reçu un appel téléphonique d’un cadre à Londres avec un travail qui pourrait m’intéresser, elle m’a dit que c’était Tyson Fury.

“Immédiatement, je me suis mis sur mon pied arrière et ce n’est pas souvent ce qui se passe, j’étais tellement excité, que ça me vienne comme ça, c’était presque comme un cadeau des dieux.”

Rencontre avec Tyson Fury: une humble superstar

Avant que Tyson n’accepte de filmer la série, il a dû rencontrer Phil et d’autres membres de l’équipe.

Phil a déclaré: “la prochaine étape était de le rencontrer afin qu’il puisse nous examiner” et c’était dans un Nando à Manchester où le documentaire Tyson Fury: The Gypsy King a reçu le feu vert.

Tyson Fury est connu pour être un titan du ring de boxe mais aussi un personnage humble et terre-à-terre, ce que Phil a parfaitement expliqué:

“Tournage à Morecombe [where Fury and his family live] puis à Vegas puis en Espagne, c’était incroyable. La quantité d’amour et de soutien qu’il génère, je n’ai jamais rien vu de tel.

«Il est tellement terre à terre, si généreux. Si quelqu’un s’approche de lui pour un autographe, à moins qu’il ne marche dans la rue avec ses enfants, je ne l’ai jamais vu dire «pas de pote, pas aujourd’hui», il s’arrête et discute avec tout le monde, c’est vraiment un gars de première classe . “

Un combattant redoutable

Bien que sa vie à la maison ressemble à celle de n’importe qui d’autre, Tyson Fury fait un pas de plus lorsqu’il participe à la compétition et que le passage au mode de combat professionnel comme le dit Phil Turner peut être extrêmement intimidant.

«J’ai filmé le premier combat à Vegas [against Tom Schwartz] et c’était tout simplement incroyable. Vous êtes dans la maison de la boxe et tous les yeux sont tournés vers lui. Le monde entier est en train de regarder.”

«J’étais dans le vestiaire avec lui avant le combat et vous avez des gens qui arrivent comme Robbie Williams et Gordon Ramsey, c’était incroyable.

“Il est tellement détendu, mais il l’allume et tout d’un coup, il est en mode de combat professionnel complet et c’est vraiment intimidant.”

Champion de la santé mentale

Ce n’est un secret pour personne que Tyson Fury a parfois eu des difficultés au cours de sa carrière, non seulement avec l’alcoolisme et la toxicomanie, mais aussi avec des problèmes de santé mentale comme la dépression.

Dans le documentaire, nous voyons Tyson parler franchement de ces questions et c’est quelque chose qui s’est révélé inspirant pour beaucoup.

“Il nous parle à tous à un niveau que les gens reconnaissent”, a déclaré Phil.

«Je me souviens qu’il y avait une femme dont le mari était un constructeur de 60 ans qui n’avait jamais pu parler de ses maladies mentales, qui a soudainement pu en parler parce que le champion du monde des poids lourds en parlait .

«Le fait d’avoir quelqu’un de sa stature et de son passé qui parle de choses comme ça nous ouvre vraiment la porte à des gens normaux pour parler de ces problèmes.»

Ne manquez pas le dernier épisode de Tyson Fury: The Gypsy King

Le troisième et dernier épisode de Tyson Fury: The Gypsy King, produit et réalisé par Phil Turner, arrive sur ITV à 21h le jeudi 5 mars 2020.

Les épisodes 1 et 2 sont également disponibles en rattrapage sur ITV Hub.

Avec une lutte de trilogie pour Tyson Fury et Deontay Wilder sur les cartes, nous avons demandé si Phil serait prêt à filmer une deuxième série avec le boxeur né à Manchester, fournissant ITV et Fury tous d’accord.

Sans surprise, Phil a simplement dit:

“Bien sûr, je serais intéressé. J’ai vraiment apprécié chaque seconde de travail sur la série. »

En dehors de cela, il y a plusieurs autres projets venant de notre part de Phil Turner, y compris un spécial célébrité de SAS: Who Dares Wins ainsi qu’une autre série d’Ambulance sur la BBC.

