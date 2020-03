Le tournoi Mortal Kombat a commencé dans la nouvelle bande-annonce du film d’animation

Just Warner Bros.a dévoilé la bande-annonce du personnage de Spawn pour sa jouabilité dans Mortal Kombat 11 lorsque maintenant, avec Neather Realm Studios, a publié une nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, lau prochain film d’animation de la franchise qui arrivera directement au streaming et au Blu-Ray.

Nous recommandons également: La première bande-annonce de Scorpion’s Revenge fait revivre la légende de Mortal Kombat

Le film, comme son nom l’indique, est axé sur la figure de Scorpion et l’intention des studios est d’offrir une alternative aux fans, tandis que le film en direct est en cours de planification.

Selon le synopsis officiel du film:

«Après le massacre cruel de sa famille aux mains du mercenaire froid comme la pierre Sub-Zero, Hanzo Hasashi est exilé dans le royaume du Nether tortueux. Là, en échange de sa servitude envers le sinistre Quan Chi, il a eu la possibilité de venger sa famille et est ressuscité sous le nom de Scorpion, une âme perdue désireuse de se venger. De retour dans Earthrealm, Lord Raiden rassemble une équipe de guerriers d’élite: le moine Shaolin Liu Kang, l’officier des forces spéciales Sonya Blade et la star de l’action Johnny Cage, un groupe improbable de héros avec une chance de sauver l’humanité. Pour ce faire, ils doivent vaincre la horde de gladiateurs Shang Tsung Outworld et maintenir le tournoi Mortal Kombat. »

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge mettra en vedette les voix de Joel McHale (Community) comme Johnny Cage, Jennifer Carpenter (Dexter) comme Sonya Blade, Patrick Seitz sera Scorpion, Jordan Rodrigues comme Lui Kang, Steve Blum sera Sub-Zero, Artt Butler comme Shang Tsung et Darin De Paul joueront Quan Chi.

Le film présentera également des performances de Robin Atkin Downes en tant que Kano, David B. Mitchell dans le rôle de Raiden, Ike Amadi en tant que Jax Briggs, Kevin Michael Richardson sera Goro et Gray Griffin jouera Kitana et Satoshi Hasashi.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est réalisé par Ethan Spaulding et sera lancé en format numérique le 12 avril et le 28 avril au format Blu-ray.

.