Le trailer de la quatrième saison de Fargo nous amène des gangs

Fargo, la série policière basée sur le célèbre film des frères Coen du même nom, vient de sortir une bande-annonce pour sa quatrième saison. Et cette fois, cela nous amène un conflit entre les gangs aux États-Unis. UU. des années cinquante, lorsque des millions d’Européens et d’Afro-Américains sont arrivés dans les grandes villes à la recherche du rêve américain.

Fargo est une série policière produite par FX qui s’est caractérisée en proposant différentes histoires et crimes tout au long de ses saisons. Toujours dans un États-Unis du passé, la quatrième saison ne sera pas infidèle à l’esprit. Eh bien, bien la bande-annonce de la quatrième saison prévoit une histoire beaucoup plus interconnectée, vous aurez sûrement tout ce que nous aimons. Si cela ne vous convainc pas, vous pouvez consulter le synopsis:

La quatrième saison de Fargo se déroule en 1950 à l’issue de deux migrations américaines: celle des pays du sud de l’Europe comme l’Italie – venus aux États-Unis. UU. au début du siècle et ils se sont installés dans les villes du nord comme New York et Chicago – et celle des Afro-Américains qui ont quitté le Sud en masse pour échapper à Jim Crow et se sont installés dans les mêmes villes. Au Kansas, au Missouri, deux organisations criminelles sont entrées en conflit, une italienne et une afro-américaine. Ensemble, ils contrôlent une économie alternative, celle de l’exploitation, de la drogue et de la corruption.

La quatrième saison de Fargo sera disponible le 19 avril 2020.

.