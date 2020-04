Le travail de Van Gogh volé en quarantaine

Mexico.- La peinture Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps, (Jardin de printemps, la maison paroissiale de Nuenen au printemps), de 1884, de Vincent van GoghIl a été volé tôt lundi matin Musée du chanteur, à Laren, aux Pays-Bas.

Le musée est fermé pour quarantaine en Europe en raison de Covid-19.

La peinture de l’artiste néerlandais Vincent Van Gogh faisait partie de l’exposition: Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan.

Le personnel du musée a appelé la communauté qui vit à proximité et a des caméras de sécurité pour examiner leur matériel, “il est possible qu’il ait capturé des images de voleurs potentiels.”

Dans un communiqué, le directeur du musée, Jan Rudolph de Lorm, a exprimé son état de choc, sa colère et sa tristesse “qu’une peinture magnifique et émouvante de l’un de nos meilleurs artistes ait été retirée de la communauté”.

Le Singer Museum était la villa personnelle construite dans la ville néerlandaise de Laren au début du 20e siècle par le peintre et collectionneur américain William Singer et sa femme Anna. Sa collection personnelle comprend des peintures et des sculptures entre 1880 et 1950, et des expositions temporaires sont prévues tout au long de l’année.

L’œuvre de Van Gogh a été prêtée par le musée Groninger pour l’exposition et sa valeur économique n’a pas encore été précisée.

Le directeur du Singer Museum a déclaré que l’art doit être partagé, apprécié et inspiré, en particulier dans des moments comme aujourd’hui, “l’art est d’une grande importance pour notre culture.”

Le musée a déclaré que des enquêtes, à la fois médico-légales et tactiques, sont déjà menées en coordination avec des experts internationaux du vol d’art.

Il a mis un formulaire et un numéro de téléphone à disposition sur son site Web au cas où il trouverait des informations qu’il pourrait donner à la capture des auteurs du matériel.

Bien que le modus operandi ne soit pas connu, l’équipe de sécurité a déclaré que pour avoir accès au tableau, les auteurs devaient casser un verre pour entrer dans le musée.

