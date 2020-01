“Le travail des acteurs dans les séries quotidiennes est difficile”

Adriá Collado accumule derrière lui une large carrière d’acteur, tant au cinéma qu’à la télévision. Sur le petit écran, le rôle qui l’a catapulté à la gloire était celui de Fernando dans «Ici, il n’y a personne vivant», avec lequel il donnerait vie à l’un des membres de l’un des couples les plus emblématiques de la fiction espagnole, toujours accompagné de Mauri (Luis Merlo). Maintenant, l’acteur s’est embarqué en 2019 dans “ Amar es para siempre ” pour incarner l’un des protagonistes de l’un des événements les plus tragiques de l’histoire récente de l’Espagne, l’un des avocats du massacre d’Atocha.

Lundi 23, son personnage, Lénine, était l’un des cinq tués par des terroristes d’extrême droite. Un petit aperçu de cet événement était déjà visible au début de la huitième saison et, depuis lors, tout ce qui s’est passé avant d’atteindre ce moment a été expliqué. Pour cela, Collado voulait dire à FormulaTV comment son expérience jouait ce personnage, qui s’est développé autour de sa fin tragique. Il révèle également quels seront ses prochains projets après avoir terminé la série quotidienne d’Antena 3.

David Janer, Adrià Collado et Luz Valdenebro, dans «Amar es para siempre»

Au début de la saison, il était déjà révélé que la triste attaque contre le cabinet d’avocats serait recréée. Est-ce la première chose que vous avez enregistrée?

Non, la première scène que nous avons tournée en août était le début de la scène avant l’attaque. Ensuite, le flashback a été fait et toute l’histoire précédente a été racontée, puis cette scène a été refaite d’un autre point de vue et ce qui se passe après le massacre a également été enregistré. C’est comme un cercle qui s’est fermé parce que nous avons commencé avec cette scène et nous avons reculé jusqu’à ce que nous atteignions à nouveau le même point.

Il a dû être très difficile d’interpréter cette scène, l’avez-vous trouvée très compliquée

Ces types de scènes sont toujours plus compliqués à interpréter, ce qui s’avère intéressant parce que lorsque nous avons commencé à enregistrer la première séquence, qui était avant l’entrée des hommes armés dans le cabinet d’avocats, et toute l’histoire qui s’est produite des mois auparavant a été racontée L’attaque est quelque chose qui a toujours été là lorsque l’on travaille sur les personnages et ce qui leur est arrivé, nous avons toujours eu cela à l’esprit. Par conséquent, il n’y a pas eu de plus grande difficulté.

C’est dommage le jeu car ça a vraiment été une très bonne expérience avec l’équipe

Comment avez-vous pris pour terminer votre travail dans ‘Amar es para siempre’ après plusieurs mois d’enregistrement avec les mêmes partenaires?

Cela fait mal, car vraiment avec des collègues, cela a été une très bonne expérience, en particulier avec une mention spéciale pour David Janer et Luz Valdenebro dans le cabinet d’avocats. Cela a été merveilleux avec elle de créer cette relation qui a peu à peu évolué.

Votre personnage avait une relation avec sa partenaire, Cristina. En fait, les fans vous appellent #Crislen. À quel moment était exactement cette relation?

Nous sommes avec nos problèmes, mais l’amour a finalement émergé. Lorsque la série commence, Lénine est un gars très obsédé sur le plan idéologique, se consacrant beaucoup au droit et à la politique, avec peu de vie personnelle et son meilleur ami, en l’occurrence David Janer. Il était dur et secrètement amoureux de Cristina depuis de nombreuses années, mais cela n’avait pas été possible car elle avait épousé une autre amie décédée. Ensuite, il s’adoucit et tombe plus amoureux et montre son côté le plus gentil. On a vu qu’il avait un visage sombre, puis plus joyeux et désireux de profiter de la vie. Cela a été la chose intéressante à propos de ce personnage, de travailler progressivement ce changement et sa relation de la plus grande dureté pour être plus malléable. Il y a une très grande évolution et maintenant il allait montrer plus ses sentiments jusqu’à ce qu’il se passe.

Lénine (Adrià Collado) et Cristina (Luz Valdenebro), dans «Amar es para siempre»

Comment pensez-vous que sa situation sentimentale avec elle aurait continué d’évoluer si l’attaque n’avait pas eu lieu?

On ne sait jamais ça, mais je pense que ces deux personnages ont forgé un amour très puissant. Je pense qu’ils se seraient très bien débrouillés. Je veux penser que c’était quelque chose de très solide et qu’il y avait une relation avec la paix, le respect et l’amour.

Le caractère de Lénine avait déjà marqué son destin. Comment est-ce de développer un personnage basé sur un événement comme ça?

Quand il y a une série dans un contexte historique et surtout dans un événement aussi important, comme ce fut ce massacre en 1977, c’est très intéressant parce que vous avez plus d’éléments à saisir lorsque vous travaillez, pas seulement les personnages. Bien que le moment historique ait toujours été présent dans les intrigues et par rapport aux personnages, ce qui importait à Lénine ces derniers mois était donc sa relation avec Cristina et c’est là que nous avons essayé de mettre un accent particulier, comment il brise la coquille qui avait été forger pendant de nombreuses années et l’amour est permis. L’autre était un ajout.

Qu’avez-vous aimé tirer le plus?

Je ne peux pas garder une scène, mais quiconque avec Luz a été très drôle. Toutes les scènes que nous avons réalisées dans le cabinet d’avocats ont été très amusantes, en particulier les plus axées sur la relation. Nous avons beaucoup ri, nous avons dû arrêter d’enregistrer car nous ne pouvions pas arrêter de rire et à la fin c’est ce qu’il vous reste, les scènes quotidiennes avec les camarades de classe, le rire et le professionnalisme.

Tout le monde devrait respecter toute option sexuelle et arrêter les bêtises

Fernando, l’un de vos personnages les plus connus, était dans «Ici, il n’y a personne vivant», emblématique du mouvement LGTBI. Que pensez-vous de la visibilité de “Luimelia” grâce à “Amar es para siempre”?

D’une part, je pense que c’est génial et, d’autre part, je trouve un peu convaincant qu’à ce stade, nous devons encore parler de donner de la visibilité à une condition sexuelle. Tout le monde devrait respecter toute option et arrêter les bêtises. Le plus dur, c’est qu’il faut encore donner de la visibilité à quelque chose que je vois d’une normalité complète et qu’il ne faut pas lui donner la plus grande importance. Il viendra un point qui ne sera pas nécessaire, il sera montré et les gens ne seront pas surpris. C’est quelque chose comme d’habitude et j’espère que dans les nouvelles générations il n’y aura pas de revers dans ce sens comme dans tant d’autres.

Quelle autre époque aimeriez-vous interpréter?

Eh bien, je ferais quand même un film futuriste. Depuis que j’ai fait du travail dans le “passé”, je voudrais faire le “futur”. Quelque chose de science-fiction. J’ai fait beaucoup de terreur, mais la science-fiction m’intéresserait parce que je ne l’ai jamais fait. J’aimerais beaucoup. Mais allez, l’important est qu’il existe de bons scripts, des personnages bien écrits et que vous essayez de faire de votre mieux.

Adrià Collado comme Lénine dans ‘Amar es para siempre’

On pouvait déjà vous voir dans ‘La riera’, ‘Servir et protéger’ et maintenant dans ‘Amar es para siempre’. Vous deviendrez un expert des séries quotidiennes. Est-ce compliqué de travailler dans ce type de format?

Dans ma profession, tu n’es jamais un expert, tu apprends toujours. Tout le monde m’avait dit qu’ils travaillaient très bien dans «L’amour est pour toujours» et c’est vrai. Les professionnels là-bas enregistrent depuis longtemps et tout est mesuré. De plus, le réalisateur, Eduardo Casanova, rend les choses très faciles et les acteurs qui ont été des années sont très sympathiques, ce qui rend tout très fluide.

Je revendique le travail des acteurs qui font des séries quotidiennes, c’est très dur mais c’est aussi très enrichissant. Il faut être très décisif, travailler vite, apprendre très bien les textes … Mais cela vous permet aussi d’essayer des choses et de découvrir et construire jour après jour le personnage et son histoire. C’est bien de travailler comme ça. C’est intéressant.

Mon projet le plus immédiat est d’être père pour la deuxième fois

Maintenant que vous avez terminé votre étape dans «Love is forever», quels nouveaux projets sont en vue?

J’ai eu une série au Mexique produite par Televisa qui a commencé dans un mois, mais a été retardée. Ensuite, j’ai un film, probablement en été, avec mon ami David Marques, le scénariste du film “Champions”, et maintenant il est en production. Et mon projet le plus immédiat est d’être père pour la deuxième fois. Dans quelques semaines, je vais me relever et réfléchir à d’autres choses, mais maintenant je me concentre principalement sur la famille, ce qui est très important.

Vous avez participé à «Il n’y a personne ici vivant» et «Celui qui vient». De ce dernier, il a été dit qu’il pourrait subir un “coup de départ”. En cas de retrouvailles avec des personnages qui étaient déjà au Mirador de Montepinar pour clôturer ce cycle, voudriez-vous participer à nouveau à la série pour la dernière fois? Vous a-t-on dit quelque chose?

L’affaire ne s’est pas produite, ils ne m’ont pas appelé. Si tel est le cas, on parlerait bien sûr. Je dois beaucoup à «Il n’y a personne ici pour vivre» et «Celui qui vient». Je dis toujours la même chose, je n’ai pas de mots pour Alberto et Laura Caballero, qui ont fait de cette série un grand succès. “Il n’y a personne ici vivant” Je me souviens de lui avec amour, c’était une passe et avec Luis Merlo, nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler et à faire ces scènes.

