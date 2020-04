Le travail se poursuit sur la série What If de Disney + Marvel

Bien que la production ait été interrompue dans de nombreux spectacles et films en raison du Coronavirus, il a été confirmé que le travail sur la série animée Disney + Original Marvel Studios, What If, se poursuit.

Dans une interview accordée à Newsarama, le chef de l’animation de l’émission, Stephan Franck, a déclaré:

“Je partage normalement ma journée entre mon home studio et le lot Disney pour les quotidiens et les critiques, mais maintenant nous faisons tout cela à distance. D’après ce que j’entends à travers la ville, l’animation a pu maintenir les spectacles en production avec tout le monde travaillant en toute sécurité à domicile. Bravo aux studios pour avoir pivoté si rapidement vers le travail à distance. »

Il a ajouté:

«Tout est arrivé littéralement en quelques jours. Malheureusement, j’entends également parler de certains projets en développement ou de dates de sortie plus éloignées, mais un bon nombre de personnes en animation sont toujours au travail pour la sécurité de leur maison, ce dont nous sommes tous reconnaissants. “

Interrogé sur la prochaine série, Stephan Franck ne donnerait pas plus de détails:

“Je ne peux vraiment pas vous en dire beaucoup sur le spectacle, ou S.H.I.E.L.D. des agents vont venir m’emmener », a-t-il dit. “Ce que je peux vous dire, c’est que le niveau de talent et de passion au sein de l’équipe est hors du commun et que je m’éclate.”

Disney a récemment fait appel à la société d’animation canadienne Squeeze pour travailler sur 5 des 10 épisodes de la série, qui devrait arriver sur Disney + en 2021.

Cette nouvelle série animée explorera des moments charnières de l’univers cinématographique Marvel et la bouleversera, entraînant le public dans un territoire inconnu. Y compris Winter Soldier affrontant un zombie Captain America, Black Panther devenant Starlord, l’agent Carter obtenant le sérum de super soldat.

La production de tant d’émissions et de films étant actuellement suspendue, sa bonne nouvelle d’entendre le travail sur la série d’animation peut continuer.

