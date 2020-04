Le travail sur Star Wars: la saison 3 de Mandalorian est déjà en cours

Star Wars: The Mandalorian a été un succès fulgurant pour Disney + et bien que nous sachions qu’une deuxième saison de l’émission devrait arriver sur le service de streaming en octobre, Variety a révélé que le travail était en cours sur une troisième saison.

Le créateur de spectacles Jon Favreau écrit la troisième saison depuis un certain temps et le département artistique travaille sur les concepts du spectacle depuis quelques semaines. Et le département de conception de la production a également commencé à travailler sur la troisième saison cette semaine car ils ont besoin “d’un délai de livraison aussi énorme”. La source de Variety a déclaré:

“Nous venons de commencer la pré-production et nous envisageons de nouvelles aventures pour le Mandalorian dans la saison 3,”

Heureusement, Disney a pu terminer le tournage de la deuxième saison juste avant que la situation du Coronavirus ne provoque le tournage d’autres projets.

La production de la série n’en sera encore qu’à ses débuts, mais il semble que “The Mandalorian” fera partie de Disney + pendant un certain temps encore!

Êtes-vous impatient d’en savoir plus sur Baby Yoda?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.