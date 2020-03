“Le travailleur à domicile et l’employeur le paient?”

La crise des coronavirus fait tous les gros titres et la plupart des minutes à la télévision. Les cas confirmés dans notre pays, selon les données officielles, s’élèvent à 5 753 et plus d’une centaine de décès. À l’échelle mondiale, la pandémie dépasse 132 000 infections et plus de 4 900 décès. Et avec la recommandation de ne pas quitter la maison, certaines célébrités se consacrent à donner leur point de vue particulier sur les faits.

Nous y sommes tous. pic.twitter.com/TubAjANhNG

– Jotaderos (@jotaderos) 13 mars 2020

Le dernier à se prononcer sur la crise du Covid-19 a été Jorge Brazález. “Vous me dites que l’ouvrier doit être comme ça dans la maison, immobile, en train de charger … Et les employeurs doivent-ils être à la maison, sans emploi mais salariés? Comment cela va-t-il se passer? “, S’interroge le vainqueur de la cinquième édition de” MasterChef “.

La critique de ce commentaire malheureux n’a pas tardé à venir par le biais des réseaux sociaux, déplorant la faible conscience sociale de l’ancien talent culinaire de La 1. “C’est celui qui nous sauvera tous du coronavirus, j’en suis sûr “, ironise un utilisateur.. Un autre a critiqué son manque d ‘«empathie avec la classe ouvrière».

(celui du sweat gris me représente fuyant la honte des autres)

– Jotaderos (@jotaderos) 13 mars 2020

C’est celui qui nous sauvera tous du coronavirus, j’en suis sûr. pic.twitter.com/UVJwUhM40B

– Giriboy (@ Giriboy1994) 13 mars 2020

Pauvre, c’est le garçon d’un papa et bien sûr sa merde de restaurant où il fait la cannelle car elle doit être fermée. Vous devez faire preuve d’empathie avec lui !!

– Jotaderos (@jotaderos) 13 mars 2020

Et c’est un exemple de pourquoi les femmes accordent plus d’importance à l’intelligence qu’à la physique.

– mère de drageons (@jonviene) 13 mars 2020

Pauvre sous-normal! Quelle petite empathie pour la classe ouvrière! Que si on ne charge pas on ne mange pas !!

– Maria ?????? (@MariaaMarttinez) 13 mars 2020

Nourriture expirée

Face à cette controverse, Jorge Brazález revient dans l’actualité pour des raisons très différentes de ses tâches culinaires. En juillet 2019, le chef a fait une “ode” particulière à la nourriture expirée en mangeant une pizza vieille de huit jours: “Expiré, c’est que ce n’est peut-être pas si bon, mais il faut l’essayer, non?”, Réfléchit-il dans sa journée.

