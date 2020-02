Le trèfle noir, Burakku Kuroba, n’aura pas d’épisode cette semaine

Dans son numéro 11, le magazine Weekly Shonen Jump a rapporté que Black Clover ne présentera pas d’épisode dans son prochain numéro le 17 février. Au lieu de cela, la série reviendra jusqu’à la semaine suivante, et nous ne savons toujours pas pourquoi le retard est dû.

Le manga Black Clover, publié dans Weekly Shonen Jump depuis février 2015, ne présentera pas l’épisode de la semaine prochaine. Cependant la série reviendra dans le numéro 12 du magazine qui paraîtra le 22 février. Shueisha n’a donné aucun autre détail sur les raisons pour lesquelles le prochain chapitre sera retardé.

Black Clover, créé par mangaka Yuki Tabata, a commencé à être publié en 2015, et en 2017 il a reçu son adaptation à l’anime, devenant l’un des plus populaires au Japon et dans le monde (en France, c’était l’anime le plus regardé de la dernière décennie , selon les chiffres Crunchyroll). Au Mexique, vous pouvez le voir à travers Crunchyroll avec audio en japonais et sous-titré en espagnol.

Black Clover raconte l’histoire du jeune Asta et de son frère Yuno, qui a la capacité de devenir des chevaliers magiques en recevant un grimoire (un livre qui contient les secrets des anciens magiciens). Les frères s’affronteront pour devenir le Roi Sorcier, le plus puissant des sorciers.

