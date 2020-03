Le Trésor demande 28 ans de prison pour Imanol Arias et Ana Duato pour infraction fiscale

* En préparation

Le State Advocacy, représentant le Trésor, a accusé Nummaria d’une infraction fiscale. Après la fin des quatre années d’enquête, en juin dernier, la Cour nationale a donc conclu l’instruction de l’une des affaires les plus médiatiques de notre pays, le plaidoyer a déjà soumis un document complet demandant des peines de 28 ans de prison pour chacun des accusés pour fraude à l’administration fiscale entre 2009 et 2015 et des amendes d’un montant total de 16 millions d’euros. Ainsi, ce document a été déposé contre exactement 30 avocats et clients.

Ana Duato et Imanol Arias dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Parmi les visages accusés figurent les protagonistes de «Dis-moi comment ça s’est passé», Imanol Arias et Ana Duato. Le plaidoyer considère que les deux interprètes ont commis un crime pour chaque exercice dans lequel ils faisaient partie du réseau des sociétés instrumentales et a donc demandé quatre ans pour chacun de ces exercices, selon El Confidencial. Plus précisément, le mémoire explique que l’acteur “a engagé les services de la société Nummaria afin de maintenir une structure d’entreprise artificielle dont le but était la dissimulation de revenus” de son “un revenu important de sa participation à une série télévisée”, réalisant “la simulation de l’imputation de 80% des revenus canalisés frauduleusement”. De cette façon, le plaidoyer considère que “le seul sens de cette structure de fraude est d’essayer transformer un revenu de l’activité professionnelle en travaillant comme acteur en rente“.

