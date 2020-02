‘Le troisième jour’, avec Jude Law et Naomie Harris, première le 12 mai sur HBO Espagne

La troisième saison de «Westworld» n’a pas encore été publiée, mais HBO envisage déjà de combler le vide qui restera à la fin. Le lancement de «The Undoing», qui réunira la créatrice de «Big Little Lies» avec Nicole Kidman courant mai, est désormais rejoint par ‘Le troisième jour’, une autre mini-série créée par un auteur de renom et avec une étoile consolidée de la chaîne de paiement.

Jude Law dans «Le troisième jour»

La première de «Le troisième jour» aura lieu le 12 mai à HBO Espagne. A cette époque, nous pouvons voir le début de “Summer”, le premier des deux blocs qui structurent la série, chacun de trois épisodes. Le protagoniste de cette histoire énigmatique est Sam (Jude Law), qui se rend sur une île de la côte britannique où il entre en collision avec des habitants obsédés par la préservation de leurs traditions.

Vient ensuite “Winter”, qui raconte l’histoire d’Helen (Naomie Harris), qui arrive également sur l’île à la recherche de réponses, et se retrouve dans un maelström pour décider de son sort. Les deux blocs ont été scénarisés par Dennis Kelly, créateur de «Utopia», avec la collaboration de Kit de Waal et Dean O’Loughlin dans le second, tandis que Marc Munden (‘National Treasure’) et Philippa Lowthorpe (‘The Crown’) ont réalisé respectivement “Summer” et “Winter”.

Intermède immersif

Entre les deux segments, un événement immersif aura lieu au Royaume-Uni organisé par la compagnie de théâtre Punchdrunk, qui permettra au public de faire partie de l’univers mystérieux de la série, tel que détaillé par Deadline. Dans le casting de “ The Third Day ”, nous trouvons d’autres visages familiers de HBO, tels que Emily Watson (‘Chernobyl’), Katherine Waterston (‘Boardwalk Empire’) et Paddy Considine (‘The Visitor’).

