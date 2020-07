Le trou noir 34 milliards de fois plus grand que celui découvert par Sun à grande vitesse

Des scientifiques du Australian National University College of Science affirment avoir découvert l’un des plus grands trous noirs de l’univers, en plus d’être l’une des plus dynamiques.

Ceci est la masse connue sous le nom SMSS J2157-3602, mieux connu sous le nom de J2157. Selon les observations de l’équipe dirigée par Christopher Onken, ce trou noir tombe dans la catégorie des ultra massifs et sa taille est d’environ 34 milliards de masses solaires; c’est-à-dire, 8 mille fois plus grand que le trou noir au centre de la Voie lactée.

De plus, grâce à l’observation du phénomène des trous noirs, ils ont également trouvé la vitesse à laquelle il consomme du matériel autour de lui, ce qui équivaut à celle d’une masse solaire quotidienne. Plus concrètement, Ce trou noir ingère 1 989 x 10 ^ 30 kilogrammes par jour.

Cela a été découvert en 2018 par la même équipe de travail de cette université et à l’époque, l’estimation de sa taille était 20 milliards de masses solaires, ainsi qu’un taux de croissance d’une demi-masse solaire quotidienne.

Cependant, en raison de ce même taux d’augmentation de la taille, consomme maintenant deux fois ce qui a été observé il y a deux ans, quand il a été découvert. Dès sa première observation, il a été classé comme ultramassif et continue de croître de façon exponentielle.

Pour mettre la dimension colossale de J2157 en dimension, Onken explique que pour qu’un trou noir acquière cette taille pendant la Voie lactée, il faudrait qu’elle mange au moins un tiers de toutes les étoiles qui la composent.

De plus, les scientifiques en charge de cet observatoire ont détaillé que ce trou noir se trouve à 1250 millions d’années-lumière de la Terre, donc les mesures qui en sont faites ne sont relatables à 10% de leur âge actuel, leur développement est donc beaucoup plus élevé en ce moment.