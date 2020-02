Le trouble alimentaire de Jazz était-il la raison des craintes de sa mère à propos de l’université?

le jazz

Jennings de I Am Jazz de TLC a été ouverte dans le passé au sujet de sa frénésie

trouble de l’alimentation. L’activiste trans de 19 ans, star de la télé-réalité et LGBT

une défenseure des droits a suivi une thérapie pour l’aider à reprendre le contrôle de son

manger, ainsi que pour gérer sa dépression et son anxiété, mais elle a parfois encore

lutte avec des symptômes.

Dans l’épisode du 3 février de la saison 6 de I Am Jazz, «The Ex-Factor», Jazz et sa maman, Jeanette Jennings, ont parlé de la santé mentale de Jazz et de leurs préoccupations pour l’avenir. Alors que Jazz a déclaré qu’elle était prête à entamer un chapitre plus sain de sa vie, Jeanette a admis qu’elle était préoccupée par le fait que l’adolescente allait seule à l’université sans son système de soutien.

La maman de Jazz a admis qu’elle était préoccupée par le trouble alimentaire de sa fille

Sur «The Ex-Factor», Jazz a dit à sa mère qu’elle espérait obtenir «la meilleure forme de sa vie». «J’ai fini de me soucier de l’image, je suis belle quelle que soit ma taille», dit-elle , “Mais en termes de santé, je ne suis pas toujours en très bonne santé.”

La star de I Am Jazz a ensuite déclaré à Jeanette qu’elle avait récemment «chuté du chariot» en raison de son trouble alimentaire.

La maman de Jazz s’est demandé si sa fille guérirait vraiment de son trouble alimentaire excessif, qui s’aggrave lorsqu’elle est autrement stressée ou éprouve des symptômes de dépression ou d’anxiété.

“Je pense honnêtement que Jazz ne se débarrassera jamais à 100% de la frénésie alimentaire”, a admis Jeanette, “et je suis vraiment inquiète pour elle parce qu’il y a de nombreuses fois que Jazz nous a montré qu’elle n’avait aucun contrôle des impulsions.”

Et comme Jazz choisissait entre l’Université Harvard et le Collège Pomona, Jeanette devenait de plus en plus inquiète. Si elle partait seule, se demandait-elle, Jazz serait-elle capable de gérer ses symptômes?

“Maintenant, elle va à l’université et j’ai toujours été là”, a déclaré la mère de Jazz aux producteurs de TLC. “Greg [Jazz’s dad] a toujours été là pour l’aider, la guider à travers ces moments très difficiles, et nous n’allons plus être là. ”

Il semble que la star de I Am Jazz aurait pu être d’accord avec sa mère dans une certaine mesure. Jazz a finalement choisi Harvard, mais a différé son acceptation jusqu’à l’automne 2020 afin de se mettre dans la bonne mentalité et de se préparer physiquement et émotionnellement au stress de l’université.

Jazz a dit qu’elle était prête à entrer dans un «chapitre de sa vie» plus sain

Sur une note plus positive, Jazz s’est ouverte aux producteurs de TLC sur son parcours vers une meilleure santé mentale. Son parcours mental, a-t-elle expliqué, était profondément lié à son parcours physique, en particulier sa route vers la chirurgie de confirmation de genre.

“Je pense vraiment que cela va être un nouveau chapitre de ma vie, qu’il va y avoir beaucoup de changements”, a déclaré Jazz. «Parfois, je peux être paresseux et j’ai beaucoup de mauvaises habitudes que je dois éliminer.»

Et la militante des droits des trans a déclaré qu’elle avait finalement relevé le défi, expliquant que tout au long de sa transition médicale, elle avait également changé de l’intérieur. «J’ai fait un voyage spirituel», a révélé Jazz. “La chirurgie n’est pas la fin de tout. C’est bien plus que simplement changer votre corps… Il y a encore tout un processus et beaucoup de recherche d’âme. “

Avec le travail qu’elle avait mis à l’esprit, ainsi que son corps et son bien-être général, Jazz s’est enfin sentie capable de gérer plus facilement les symptômes de son trouble alimentaire excessif.

Jeanette était également préoccupée par la santé mentale de Jazz et les conséquences de son opération

Malgré l’optimisme de Jazz pour l’avenir, sa mère était toujours préoccupée par le fait que sa fille devienne totalement indépendante.

En ce qui concerne Jazz vivant seule à l’université, Jeanette a déclaré à une amie sur I Am Jazz, qu’elle a dit qu’elle avait quelques soucis clés au-delà de son trouble de boulimie: ses antécédents de dépression et son processus de dilatation vaginale après une chirurgie de confirmation de genre.

“Je suis préoccupé par le bien-être mental de Jazz et sa dilatation”, a déclaré Jeanette. “La minute où elle quitte ma maison, nous avons un problème de dilatation.”

La maman de I Am Jazz a dit qu’elle avait parfois dû pousser Jazz pour maintenir sa santé et ses résultats chirurgicaux depuis sa procédure initiale, et elle craignait que sa fille ne puisse pas assumer seule la responsabilité.

“J’ai réveillé Jazz d’un sommeil mort et j’ai pris le dilatateur et mis la lubrification dessus et j’ai dit, ici, prenez ceci et mettez-le dans votre vagin”, a révélé Jeanette. «Sinon, je le ferai», a-t-elle plaisanté.