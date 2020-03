Le tueur de Carl Hopkins a-t-il été trouvé? Un documentaire de la BBC souligne les horreurs du crime au couteau – HITC

Murder 24/7 explore le cas de Carl Hopkins dans l’épisode 4.

Les fans de documentaires sur le vrai crime ont été captivés par les cas explorés dans cette toute nouvelle série gracieuseté de la BBC.

Murder 24/7 suit des équipes de détectives et de fonctionnaires travaillant dans diverses enquêtes sur des meurtres, éclairant le public sur les tenants et aboutissants de la recherche de la justice.

Des épisodes ont déjà relaté les cas déchirants de Courtney Valentine-Brown et June Knight, l’épisode 4 étant centré sur un cas de meurtre dans l’Essex dans lequel Carl Hopkins est décédé des suites d’un coup de couteau.

Ici, l’accent mis sur les horreurs et les répercussions du crime au couteau dresse un portrait opportun et prudent d’un problème impératif dans notre société. Penchons-nous plus loin…

Meurtre 24/7: Carl Hopkins

L’épisode a exploré l’enquête sur un double coup de couteau dans la communauté des sans-abri de Colchester, dans laquelle Carl Hopkins est décédé et l’autre victime a été gravement blessée.

Comme l’a souligné Essex Live, l’homme de 49 ans a été retrouvé décédé le lundi 11 février 2019 à 8 h 20 dans Ryegate Road par un membre du public.

Une autopsie a révélé deux blessures par arme blanche et a déterminé que la cause de la mort était une qui avait violé son poumon gauche. Il dormait dans la rue à ce moment-là et son assassinat était lié à l’attaque et aux coups de couteau d’un autre homme proche de George Street qui avait été poignardé dans la nuit du 10.

Alors, le coupable a-t-il été identifié?

Le tueur de Carl Hopkins a-t-il été trouvé

Non, le tueur de Carl Hopkins n’a pas encore été trouvé.

La source précédente [Essex Live]note toutefois qu’un garçon de 17 ans de Woolwich a en fait été arrêté pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre quelques jours plus tard.

Pour des raisons juridiques, il n’a pas été identifié, mais il a été annoncé qu’il avait été inculpé en relation avec les deux incidents, mais qu’il n’a pas été reconnu coupable du crime lors du procès en juillet dernier.

Néanmoins, il était coupable de possession d’une arme et a par conséquent été condamné à quatre mois dans un établissement pour jeunes délinquants, mais, grâce au temps passé en détention provisoire, il a été effectivement libéré.

Capturant le message de l’épisode, l’inspecteur en chef détective Stephen Jennings a déclaré: «Cette affaire met en évidence le fait qu’il n’y a pas de gagnants – seulement des perdants – en ce qui concerne le crime au couteau et la drogue.»

